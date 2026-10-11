La paura non si ferma a Strasatti: dopo il pestaggio, fiamme e ‘strani’ appelli sui social

Ronde, inseguimenti e sospetti di furti nelle contrade: cresce la tensione tra i residenti e persone ritenute vicine alla presunta banda. Sui social appelli preoccupanti, mentre i Carabinieri indagano sul nuovo episodio incendiario

La tensione nelle contrade del versante sud di Marsala non accenna a diminuire. Dopo gli inseguimenti, le aggressioni e il pestaggio di un uomo nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 ottobre, la situazione si arricchisce di un nuovo episodio inquietante: nella notte appena trascorsa, le fiamme hanno interessato gli infissi di un’abitazione nei pressi delle contrade Cuore di Gesù e Pastorella, dove vivrebbero due persone ritenute vicine al gruppo finito nel mirino di diversi residenti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che stanno conducendo gli accertamenti e verificando anche le immagini delle telecamere presenti nella zona. Al momento, l’eventuale natura dolosa dell’incendio e le responsabilità sono da accertare. Tuttavia, la successione degli episodi e il clima di forte contrapposizione alimentano il timore che si possa essere entrati in una spirale di ritorsioni.

Dai presunti furti alle ronde dei cittadini

Da settimane, tra Strasatti, Bambina, Pastorella, Terrenove e le altre contrade meridionali, si moltiplicano le segnalazioni di furti, tentativi di intrusione nelle abitazioni e aggressioni. Alcuni racconti riguarderebbero anche case in cui si trovavano persone anziane o altri residenti. Si tratta di episodi che devono essere verificati singolarmente, distinguendo le denunce formalmente presentate – se ci sono state – dalle testimonianze e dalle voci che circolano tra gli abitanti. Come già raccontato da ItacaNotizie nei giorni scorsi, la situazione è precipitata nella serata di martedì, quando un gruppo di persone avrebbe inseguito e aggredito uno degli uomini indicati dai residenti come possibile componente della presunta banda. La notte è stata segnata anche dal ritrovamento di un furgone in fiamme nei pressi dell’Autoparco comunale. Da quel momento, la preoccupazione per la sicurezza si è intrecciata con iniziative autonome di alcuni cittadini, che avrebbero organizzato ronde e controlli del territorio, in alcuni casi armati di bastoni. Una reazione che, se da un lato racconta la paura di chi teme di trovare estranei in casa propria, dall’altro rischia di trasformarsi in una pericolosa spirale di aggressioni e vendette. Le persone prese di mira vengono descritte da alcuni residenti come assuntori di droga e sospettate di essere coinvolte nei furti e nelle rapine segnalati nelle contrade. Ma le accuse e le identificazioni diffuse informalmente non equivalgono a responsabilità accertate: spetta alle forze dell’ordine ricostruire i fatti e individuare eventuali autori di reato.

“Anche noi donne facciamo la nostra parte”: l’allarme corre sui social

A restituire la misura del clima che si respira nel territorio sono anche alcuni post pubblicati nei gruppi Facebook, nei quali diversi residenti raccontano di essersi organizzati per sorvegliare le proprie zone. Tra i messaggi che stanno circolando c’è quello di una donna che scrive: “Anche noi Donne facciamo la nostra parte! Di ronda a cercare nel nostro piccolo di proteggere i nostri cari e la nostra zona dai reietti che continuano a circolare per le strade entrando nelle case per rubare, picchiare anziani indifesi per quattro spiccioli, e girare con coltelli e armati. Già da qualche settimana in giro per Marsala e dintorni! Questa sera è toccata alla nostra contrada! Noi ci siamo tra amici vicini e parenti siamo in allerta!!!! Vigliacchissimi”. Parole che testimoniano la paura di una parte della popolazione, ma anche la crescente disponibilità di alcuni cittadini a intervenire direttamente. Il rischio è che l’allarme, amplificato dalla condivisione di racconti e segnalazioni non sempre verificabili, possa alimentare ulteriormente una sorta di ‘giustizia fai-da-te’.

Il nuovo incendio e la paura che si estende

In questo contesto si inserisce l’episodio della notte appena trascorsa, quando le fiamme hanno interessato gli infissi di un’abitazione della zona sud. La casa sarebbe riconducibile a due persone che alcuni residenti associano al gruppo preso di mira. Saranno le indagini a chiarire la dinamica dell’accaduto e a stabilire se esista un collegamento con i precedenti episodi di violenza. Intanto, la preoccupazione si sta estendendo in altre aree della città. Nelle ultime giornate, infatti, si sono rincorse segnalazioni di presunti furti nelle contrade settentrionali, tra cui Addolorata, che sarebbero avvenuti anche in presenza degli abitanti. Notizie che circolano tra chat, gruppi social e conversazioni private, ma la cui attendibilità non è sempre possibile verificare. Le segnalazioni possono essere utili, purché vengano accompagnate da elementi concreti e trasmesse a chi ha il compito di verificarle.

Ma quante sono le denunce?

Resta una domanda centrale: quanti degli episodi raccontati in queste settimane sono stati formalmente denunciati alle forze dell’ordine? E quanti, invece, sono conosciuti soltanto attraverso testimonianze informali e post sui social? È un passaggio fondamentale per comprendere la reale portata del fenomeno e consentire agli investigatori di ricostruire eventuali collegamenti tra i diversi fatti. La denuncia, infatti, permette di fornire circostanze, orari, eventuali immagini e altri elementi utili alle indagini, evitando che le ricostruzioni si affidino esclusivamente al passaparola. Gli abitanti hanno diritto a vivere senza paura e a ricevere risposte concrete sul fronte della sicurezza. Se esistono responsabilità per furti, rapine o aggressioni, dovranno essere accertate nelle sedi competenti. A questo punto, la priorità è evitare che la situazione degeneri ulteriormente: più controlli, denunce circostanziate e risposte istituzionali, prima che la paura trasformi le contrade marsalesi in un territorio di scontri e giustizia privata.