Marsala: notte di paura a Strasatti tra inseguimenti, risse violente e auto a fuoco

Notte di terrore a Strasatti. Nel versante sud di Marsala sembra che ieri sera da Ponte Fiumarella fino in contrada Bambina e Strasatti, residenti hanno assistito a inseguimenti, atti vandalici (vere e proprie bastonate), risse violente e persino ad un furgone andato a fuoco vicino all’Autoparco. Non si comprende cosa sia accadendo in queste settimane nel versante sud della città. Eppure l’Amministrazione comunale, appena dopo il suo insediamento, ha incontrato la comunità di Strasatti, anche gli stranieri che vi abitano, perchè negli ultimi anni diverse sono state le segnalazioni di risse e bottigliate tra immigrati che avvengono nella popolosa contrada. Ma nelle ultime settimane ci sono diversi abitanti che segnalano furti e rapine. Che tutto ciò sia culminato in una ‘giustizia fai-da-te’? Nel frattempo sembra che alcuni componenti della Giunta Patti siano andati sul posto per verificare i fatti e la sicurezza dei luoghi. Sul posto anche militari e Forze dell’Ordine.

Le testimonianze

Dalle testimonianze degli abitanti, c’è un gruppetto di 7/8 persone sui 30-40 anni, tutte marsalesi, che sono ‘dedite’ al consumo di sostanze stupefacenti e commettono furti e rapine in casa anche di giorno. Pare che abbiano anche fatto del male ad alcuni proprietari di abitazioni. La paura è diffusa, ci sono persone che temono di uscire e in alcune chat di WhatsApp i cittadini sanno chi sono questi soggetti come lo sanno le Forze dell’Ordine che più volte sono intervenuti, e girano video delle bastonate di alcune persone per allontanare uno dei ladri/tossici.

Le ronde e le rivolte dei residenti

Gli abitanti però hanno paura e le forze di polizia e i militari, ci dicono, poco possono fare. Una vera e propria guerriglia urbana dove purtroppo quello che emerge è che i residenti si stanno munendo di attrezzi per la difesa. Forse sarebbe ora di creare un presidio con l’Esercito e garantire la presenza fissa della Polizia sul posto. Strasatti e le zone limitrofe non possono essere abbandonate a se stesse.