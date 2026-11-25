La stangata che si prevedeva, almeno per la parte sportiva, è arrivata dalla Delegazione Provinciale FIGC-LND di Trapani: il giudice sportivo Pietro Scuderi e il sostituto Antonio D’Alia, ha inflitto una pesante condanna al giocatore che durante la gara della quarta giornata del girone A di Terza Categoria tra Galactic Paolini Marsala e Athletic Partanna, ha aggredito con un coltello alcuni componenti della società avversaria, in questo caso il Partanna, sul campo di Strasatti, dopo un’espulsione.

Hazzaz Moadh

Il giovane Hazzaz Moadh, numero 10 del Paolini, è stato squalificato per 5 anni dai campi di calcio, fino al 24 novembre 2031. Al 10′ del primo tempo, Hazzaz ha subito un fallo ma ha reagito in maniera spropositata, dando un calcio al giocatore avversario. La rissa in campo ha coinvolto anche il tecnico partannese Calandra che ha spinto il giocatore e che quindi si ‘becca’ una squalifica di un mese circa, fino al 31 dicembre prossimo, per aver istigato il giocatore lilybetano. L’arbitro espelle entrambi, ma non finisce qui. Perchè alla ripresa del gioco, Hazzaz torna sul terreno di gioco da dove era stato espulso con un coltello a scatto, gridando “sonali un coltello a scatto e, impugnandolo, ha urlato ai presenti minacce di morte («”Vi ammazzo tutti! Nessuno di voi esce vivo da qui!”) e prendendo per il collo il massaggiatore dell’Athletic Partanna, Giuseppe Calandra. Sul posto è intervenuta anche la polizia – considerato che non c’era il corpo di sicurezza – dopo che alcuni in campo hanno cercato di dissuadere il numero 10 ad evitare terribili conseguenze di un atto di follia.

La gara termina al 21′ sull’1 a 0 per gli ospiti che adesso, dopo i provvedimenti, hanno vinto la partita a tavolino (0-3). Hazzaz è stato punito per condotta violenta in base all’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva, ma il Partanna si tutelerà per vie giudiziarie ordinarie in base al codice penale. Per il Galactic Paolini anche un’ammenda di 600 euro.