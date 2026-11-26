Una candidatura fuori dagli schemi, dichiaratamente contro le logiche della politica tradizionale e con un messaggio rivolto soprattutto ai giovani. Vincenzo Scontrino, avvocato tributarista e attuale presidente dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Trapani, conferma di voler correre per la sindacatura di Erice, presentandosi come un outsider che non intende costruire la propria proposta politica attraverso le consuete logiche di alleanze, spartizioni e composizione delle liste.

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Nel corso dell’intervista a Itaca Notizie, Scontrino non usa mezzi termini nel descrivere la propria visione della politica e il modo in cui vorrebbe affrontare l’eventuale esperienza amministrativa. “La mia è la candidatura di un folle visionario, un pazzo”, afferma, quasi a voler mettere subito in chiaro che la sua proposta non si colloca dentro i tradizionali schemi elettorali. Il ragionamento parte da una critica netta alla politica delle liste e delle compensazioni. “Che cos’è vincere?”, si domanda, contestando l’idea di costruire una coalizione elettorale ampia soltanto per conquistare il municipio, salvo poi dover distribuire incarichi, assessorati e posizioni di sottogoverno. Per Scontrino, il rischio è quello di riprodurre un modello già visto, nel quale cambiano i protagonisti ma non il sistema. Il candidato, o aspirante tale, rivendica invece un approccio diverso e parla di una partecipazione che, a suo dire, starebbe raccogliendo soprattutto tra i giovani, in particolare nella fascia tra i venti e i trent’anni. “Sono tutti giovani, sono tutti fuori dalla politica”, racconta, sostenendo di ricevere manifestazioni di sostegno che non si aspettava e che considera una delle gratificazioni più significative di questa fase. La sua critica investe anche il modo di intendere i programmi elettorali.

Per Scontrino, le promesse e i documenti programmatici rischiano di restare soltanto carta se non vengono tradotti in azioni concrete. “Il programma del sindaco deve diventare l’uomo che cammina“, dice, insistendo sulla necessità di mettere le persone al centro dell’attività amministrativa e di costruire un gruppo di collaboratori disinteressati alle ambizioni personali. Una parte significativa dell’intervista è dedicata all’esperienza maturata alla guida dello IACP di Trapani, dove Scontrino racconta di aver trovato una struttura profondamente ridimensionata sul piano del personale, passata dai 67 dipendenti del 2023 ai 32 attuali. Un problema che, a suo giudizio, si intreccia con le difficoltà burocratiche che rallentano le risposte ai cittadini. L’istituto gestisce circa 9.000 immobili e, secondo il presidente, il principale ostacolo non è necessariamente la mancanza di volontà di intervenire, quanto la lentezza delle procedure. “Il male dei quartieri popolari altro non è che il modello burocratico di gestione dell’attività”, sostiene, descrivendo il percorso che spesso un inquilino deve affrontare per ottenere un intervento anche in presenza di problemi strutturali o manutentivi.

Scontrino rivendica inoltre un approccio personale improntato, secondo quanto dichiarato, alla trasparenza e al contenimento delle spese, affermando di non utilizzare rimborsi e mezzi di servizio per le proprie esigenze. Tra le attività in corso cita il recupero di circa 19 ascensori in provincia, il piano casa e l’avvio di nuove politiche energetiche negli edifici. Ma è soprattutto il tema della rapidità degli interventi a diventare, nell’intervista, un elemento di riflessione anche sul futuro amministrativo di Erice. Scontrino guarda a Erice come a un territorio dalle caratteristiche complesse e dalle potenzialità non ancora pienamente valorizzate. Il borgo medievale, il mare, l’università e le diverse realtà del territorio rappresentano, nella sua visione, elementi che non possono essere ricondotti a una sola strategia di sviluppo. La sua critica riguarda soprattutto la convinzione che il turismo possa rappresentare da solo la soluzione ai problemi economici e occupazionali. “Vivere di solo turismo, come ormai da venti o trent’anni ci raccontano, non è possibile”, afferma, proponendo di ragionare in termini di sviluppo delle attività produttive e di valorizzazione delle peculiarità locali. Tra le proposte concrete anticipate nel corso della conversazione c’è quella relativa alle strisce blu e agli ausiliari della sosta.

Scontrino ipotizza una revisione radicale del sistema, con la rimozione delle strisce blu in alcune aree e una riqualificazione delle funzioni degli operatori, orientandoli verso attività più utili alla cittadinanza, alla sicurezza e alla gestione del traffico, soprattutto nei pressi delle scuole. Un’idea che, come lui stesso ammette, è ancora da approfondire e che apre inevitabilmente il confronto sulla gestione dei servizi affidati a soggetti privati e sulle modalità con cui eventuali cambiamenti potrebbero essere attuati. Non manca il passaggio sul progetto di Grande Città tra Trapani ed Erice, tema che continua ad animare il dibattito politico e amministrativo del territorio. Scontrino si dice favorevole alla revisione dei confini, ma mette in guardia dal rischio che il processo finisca per penalizzare le peculiarità delle realtà più piccole. “Non possiamo pensare di andare a soffocare, per la necessità di acquisire territorio e popolazione, quelle che sono peculiarità tutto affatto diverse”, afferma, sottolineando la necessità di preservare l’identità ericina. Il suo ragionamento si spinge anche sul piano culturale e delle tradizioni, richiamando la storia delle processioni e delle manifestazioni religiose per evidenziare come Erice abbia una propria identità che non può essere semplicemente assimilata a quella trapanese.

Favorevole alla rettifica dei confini, Scontrino ritiene che il confronto debba però tenere conto delle differenze territoriali e del principio secondo cui il più grande non debba necessariamente prevalere sul più piccolo. Sul fronte politico, infine, Scontrino si definisce distante dalle appartenenze rigide e dalle tradizionali classificazioni. Mentre il quadro delle candidature per Erice continua a delinearsi, la sua proposta si presenta come una sfida alle consuetudini della politica locale. La certezza, almeno nelle parole pronunciate a Itaca Notizie, è che la candidatura non sia uno scherzo. “Sono candidato convinto”, afferma. E la campagna, per lui, sembra già essere cominciata.