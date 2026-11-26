Immaginiamo una scena comune: una scolaresca in viaggio d’istruzione, l’entusiasmo per la scoperta di una città d’arte, poi una febbre improvvisa o un malessere nel cuore della notte. In un Paese dotato di un Servizio Sanitario Nazionale, la risposta dovrebbe essere semplice, immediata e gratuita. Invece, in Italia, varcare un confine regionale può bastare a trasformare un bisogno di salute in una spesa imprevista. Secondo la normativa vigente e gli accordi regionali che regolano la Continuità Assistenziale — l’ex guardia medica che comunque continua ad esistere — chi si trova temporaneamente fuori dalla propria Regione di residenza è tenuto a pagare di tasca propria la visita. Le tariffe variano da territorio a territorio, oscillando in genere tra i 15 e i 20 euro per una prestazione in ambulatorio, fino a 25 o 35 euro se il medico interviene a domicilio.

Una regola che colpisce indifferenziatamente turisti, lavoratori in trasferta, anziani in visita ai parenti e persino gli studenti in gita scolastica. Il principio amministrativo alla base della norma è legato al finanziamento decentralizzato della sanità: ogni Regione riceve fondi statali in proporzione ai propri residenti e chiede quindi un contributo economico per assistere chi è iscritto altrove. In diversi casi è prevista la possibilità di chiedere il rimborso alla propria Asl di appartenenza, ma la procedura resta macchinosa, richiede tempo e non è sempre garantita per tutte le categorie di cittadini. Eppure, al di là dei tecnicismi contabili, resta aperta una profonda questione di equità. Ammalarsi non è mai una scelta, né tanto meno una colpa da sanzionare con una tariffa d’ingresso.

Chiedere a un ragazzo in viaggio scolastico, o a un cittadino lontano da casa per necessità, di mettere mano al portafoglio per una visita serale/notturna suona come una penalizzazione ingiusta, quasi una tassa sulla sfortuna che stride con l’idea stessa di comunità nazionale. Il rischio, inoltre, è tutt’altro che teorico: pur di evitare il pagamento immediato o lunghe trafile burocratiche, molti finiscono per rinunciare alle cure o per intasare i Pronto Soccorso ospedalieri, dove l’accesso in emergenza resta gratuito ma i costi per la collettività e i tempi di attesa sono ben più alti. Se il diritto alla salute è davvero universale, come sancisce l’articolo 32 della Costituzione italiana, dovrebbe valere allo stesso modo da Nord a Sud, senza barriere invisibili ai confini regionali. Perché curarsi, ovunque ci si trovi in Italia,