Dopo due partite negative di fila nel Campionato di Eccellenza, il Marsala 1912 ritrova fiducia – e lo ritrova anche la tifoseria – in Coppa Italia. Nella gara di andata delle semifinali, allo Stadio “Nino Lombardo Angotta” i ragazzi di Giannusa vincono con un netto 3 a 0 contro il Lascari-Cefalù, in una gara in cui era importante vincere per ritrovare carattere dopo un pari e due sconfitte. A segno Brasolin, Prezzabile e Manfrè. Adesso si ritornerà in campo per il ritorno di Coppa il 9 dicembre, sempre ore 14.30, sul campo del Lascari. Chi passa dovrà giocarsi la finale contro una tra Acireale e Messina, la cui gara di andata è terminata 0 a 0.