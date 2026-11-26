Dalla musica d’autore al teatro musicale contemporaneo, fino alla riscoperta delle tradizioni legate a San Nicola. La provincia di Trapani si prepara ad accogliere nuovi appuntamenti culturali tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre. Si comincia il 26 novembre, alle 21, al Cine Teatro Ariston di Trapani, con “Sulle note di Ultimo e Baglioni – Omaggio ai due cantautori romani”. Protagonista della serata sarà Giuseppe Paladino, ideatore del progetto, accompagnato da un gruppo di musicisti e coristi per un viaggio musicale attraverso le canzoni di due artisti molto amati dal pubblico.

A Trapani, invece, spazio alla musica contemporanea con “Fuori fuoco”, opera da camera con musiche di Diana Buscemi e libretto della giornalista e scrittrice Mariza D’Anna. Lo spettacolo debutterà in prima assoluta sabato 28 novembre, alle 19, al Teatro Tonino Pardo, chiudendo il ciclo “Cuore Contemporaneo” inserito nella 78ª Stagione dell’Ente Luglio Musicale Trapanese. Una matinée riservata alle scuole è prevista venerdì 27 novembre alle 11. L’opera porta in scena un cast di sette interpreti, affiancati da un ensemble di musicisti diretto dalla stessa Buscemi. I biglietti sono disponibili al botteghino di Villa Margherita, online sul sito www.lugliomusicale.it e al Teatro Tonino Pardo da un’ora prima dello spettacolo.

Dal 4 al 6 dicembre, infine, il Museo Diocesano di Trapani (MuDiTP) promuove “Il Museo Diocesano apre le porte: San Nicola, patrono dei bambini”, una rassegna dedicata alla figura del Santo all’origine della tradizione di Babbo Natale. L’iniziativa punta a valorizzare il patrimonio storico-artistico e il legame del culto di San Nicola con il centro storico trapanese e l’Oriente cristiano. Il programma prevede visite e laboratori per gli alunni delle scuole e i bambini del catechismo, con attività creative e la tradizionale distribuzione dei “panuzzi di San Nicola”. Sabato 5 dicembre, alle 11, il vescovo Pietro Maria Fragnelli presiederà la celebrazione eucaristica nella chiesa di San Nicola, con la benedizione dei pani. Domenica 6 dicembre, alle 11.15, la direttrice del Museo, Lina Novara, guiderà una visita dedicata alla chiesa e alle sue opere d’arte. Gli appuntamenti per i bambini sono gratuiti, ma richiedono la prenotazione. Per informazioni è possibile contattare il Museo al 338 3841753 o scrivere a museo@diocesi.trapani.it.

La letteratura torna protagonista a Calatafimi Segesta con un nuovo appuntamento della rassegna “Lib(e)ro Incanto”. Venerdì 27 novembre 2026, alle ore 18.00, presso la Biblioteca comunale, in piazza Plebiscito, si terrà la presentazione del libro “Malatrama” di Myriam Leone, pubblicato da Edizioni Kalós. Un incontro dedicato alla scoperta dell’opera e al dialogo con l’autrice, che avrà l’occasione di raccontare al pubblico la genesi del libro, i suoi contenuti e il percorso che ha portato alla sua realizzazione. A dialogare con Myriam Leone saranno Enzo Lo Pinto, docente, e Nuccia Placenza, in rappresentanza della Pro Loco Calatafimi Segesta APS. Le letture saranno curate da Gianpaolo Bellanca, che accompagnerà i presenti attraverso alcuni brani dell’opera.

Una cima rossa per tracciare una rotta comune contro ogni forma di violenza e discriminazione di genere. È il messaggio scelto dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Trapani per l’iniziativa in programma sabato 28 novembre 2026, con inizio alle ore 16, nella sede della Lega Navale al Lazzaretto, in via Lutazio Catulo a Trapani. Un appuntamento che va oltre la celebrazione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre e che vuole trasformare la sensibilizzazione in un impegno permanente. «Un impegno che non vale solo per un giorno, ma per tutto l’anno: tracciamo insieme la rotta per un mare sicuro», è il messaggio che accompagna l’iniziativa. L’incontro vedrà la partecipazione di Elena Avellone, presidente del CONI Trapani; Francesca Tripoli, vicepresidente del Panathlon Trapani; e della dottoressa Alessandra Camassa, presidente del Tribunale di Trapani. Tre voci e competenze diverse per una riflessione condivisa sul ruolo della figura femminile nel mondo sportivo, sulle opportunità di partecipazione e sui diritti ancora da affermare e tutelare. Al centro del confronto ci sarà la Carta dei diritti delle donne nello sport, promossa dal Panathlon International e richiamata nell’iniziativa della Lega Navale. Un documento che individua dieci principi fondamentali per costruire un sistema sportivo più equo, inclusivo e sostenibile.



