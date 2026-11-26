Dopo la denuncia di Michele Galfano sulle condizioni della sala d’attesa del Pronto Soccorso dell’ospedale di Marsala, arriva la risposta dell’Asp e della Direzione sanitaria del presidio ospedaliero. L’Azienda sanitaria ha fatto sapere che tutte le sedie presenti nell’area di attesa sono idonee, una precisazione che lascia intendere come siano stati effettuati temporanei interventi per sistemare le criticità segnalate. Galfano aveva raccontato di aver trascorso insieme ai familiari diverse ore al pronto soccorso, dalle 13.30 alle 21.30, prima di essere costretto a tornare la mattina successiva. Nella sua lettera aveva descritto una situazione di sovraffollamento, con l’assenza di posti a sedere e sedie malridotte, scomode e in alcuni casi piegate. Aveva inoltre evidenziato la mancanza di punti di ricarica per i telefoni, sottolineando le difficoltà affrontate dai familiari costretti ad assistere i propri cari per molte ore.

La precisazione dell’Asp rappresenta un riscontro rispetto a una delle criticità sollevate e riporta l’attenzione sulle condizioni degli spazi destinati all’accoglienza dei pazienti e degli accompagnatori. Ma la sistemazione delle sedute, per quanto necessaria, non può essere confusa con una soluzione dei problemi più ampi della sanità trapanese. Restano infatti questioni strutturali che continuano a pesare sui servizi ospedalieri e territoriali: la carenza di personale medico e sanitario, le liste d’attesa, la disponibilità dei posti letto e le difficoltà nell’assicurare risposte tempestive ai cittadini. Una sedia in condizioni adeguate è un requisito minimo di dignità e accoglienza per chi si trova ad affrontare ore di attesa in ospedale. Ma il diritto alla salute richiede molto di più.