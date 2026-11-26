Rafforzare la presenza dell’Università degli Studi di Palermo nel territorio trapanese, ampliare l’offerta formativa e puntare sull’internazionalizzazione per rendere il Polo universitario di Trapani più attrattivo, anche per gli studenti provenienti da fuori Sicilia. Sono questi gli obiettivi al centro di un incontro che si è svolto nel pomeriggio a Palermo, con la partecipazione dell’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, Mimmo Turano, e del rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri. Alla riunione hanno preso parte anche la presidente del Consorzio universitario di Trapani, Maria Pia Castiglione, il presidente dell’Ordine dei medici di Trapani, Filippo Mangiapane, rappresentanti dell’Asp trapanese, oltre ad alcuni sindaci e consiglieri comunali del territorio.

L’offerta formativa e il futuro del Polo

Il confronto è servito a fare il punto sull’attuale offerta formativa dell’Ateneo palermitano, che gestisce anche i poli decentrati di Agrigento, Caltanissetta e Trapani. Tra le questioni affrontate, la possibilità di potenziare i percorsi di studio e migliorare i servizi destinati agli studenti, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’università nel territorio.

Turano: «Puntiamo anche sugli scambi con l’estero»

«È stato un incontro proficuo che ha messo al centro anche i temi dell’internazionalizzazione», ha dichiarato Turano, sottolineando la volontà della Regione di lavorare in sinergia con gli atenei e i centri di ricerca siciliani. «L’obiettivo del governo Schifani è lavorare in stretto contatto con i centri di ricerca e gli atenei siciliani per potenziare la qualità degli studi e migliorare i servizi per gli studenti, puntando su nuove opportunità e scambi con l’estero», ha aggiunto l’assessore. Il rafforzamento del Polo di Trapani passa dunque da un’offerta universitaria più ampia e competitiva, capace di intercettare nuovi studenti e consolidare il legame tra formazione, ricerca e territorio.