Due interventi di rigenerazione verde, tra partecipazione degli studenti, educazione ambientale e collaborazione tra associazioni e istituzioni. In occasione della Giornata nazionale degli alberi, l’associazione La Città che Vorrei ha promosso due iniziative all’interno dell’Istituto Comprensivo “Mario Nuccio” di Marsala, coinvolgendo gli alunni dei diversi plessi in attività concrete di cura e valorizzazione degli spazi scolastici. Il primo intervento ha interessato un’aiuola del plesso centrale, recuperata attraverso un’azione di pulizia e la successiva piantumazione di arbusti e piantine donati da Ivan Sessa, componente dell’associazione. Protagonisti sono stati gli studenti della scuola secondaria, affiancati dal personale scolastico e guidati dall’agronomo Gianvito Zizzo, presente per La Città che Vorrei insieme a Ivan Sessa, Giovanni Di Girolamo e Giacomo Alberto Manzo. Una seconda iniziativa si è svolta nel plesso di Digerbato, dove è stata rigenerata un’altra aiuola con la realizzazione di piccole isole di erbe aromatiche, offerte dal florovivaista Pino Sardo. Anche in questo caso sono stati coinvolti direttamente gli alunni, questa volta delle classi della scuola primaria, che hanno partecipato alla messa a dimora delle piante. L’associazione si è inoltre occupata della piantumazione di due alberi di ulivo, donati all’istituto dal Comune di Marsala.

Il bilancio dell’iniziativa

Il riscontro dell’associazione è stato ampiamente positivo. «Una bellissima giornata. Abbiamo toccato con mano il successo di un’iniziativa sperimentale educativa, sia in chiave sociale che ambientale», è il commento dei promotori, che hanno rivolto i complimenti agli studenti per l’entusiasmo e la partecipazione dimostrati. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al dirigente scolastico Francesco Marchese, alla professoressa Vanessa Bertolino, al professore Paolo Di Pietro e a tutto il personale scolastico per la collaborazione.

Nuovi progetti per la città

La Città che Vorrei punta adesso ad ampliare la rete di collaborazioni e a promuovere nuovi interventi di recupero degli spazi urbani. «Costruiamo reti di collaborazione e apriamo la porta a chi vuol costruire e condividere iniziative che producano un impatto positivo nel nostro territorio», sottolinea l’associazione, che annuncia di avere già in cantiere idee e progetti per rigenerare aree pubbliche e degradate della città. L’obiettivo è restituire questi luoghi alla collettività attraverso interventi sostenibili e duraturi, rendendoli nuovamente fruibili ai cittadini di tutte le età, sia nel centro urbano che nelle periferie.