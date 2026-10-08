Marsala: raid a Strasatti, la ‘banda’ si sposta e la paura rimane

Un inseguimento, poi il pestaggio e infine un furgoncino dato alle fiamme. È la sequenza avvenuta martedì sera nella zona sud di Marsala, nei pressi dello stadio di Strasatti, dove un gruppo di persone avrebbe aggredito uno dei ladri che fanno parte di una banda di presunti tossici e rapinatori, al culmine della tensione per una serie di furti e aggressioni segnalati dai residenti nelle contrade dell’entroterra. Sull’accaduto indagano i carabinieri, mentre sui social continuano a circolare immagini e accuse nei confronti di presunti componenti della banda, senza che al momento vi sia una corrispondenza tra l’ondata di segnalazioni e il numero delle denunce formalmente presentate alle forze dell’ordine. I residenti ci segnala che alcuni dei ladri hanno lasciato la propria abitazione pare a bordo di nuovi mezzi visto che il furgone di loro proprietà è andato bruciato nei pressi dell’Autoparco comunale. Cosa succede adesso? Sembra che la cosiddetta ‘banda’ di assuntori di droga e ladri di case si stia spostando per far perdere le proprie tracce dalle contrade del versante Sud. Solo che adesso ci sono avvistamenti in zona Paolini e Misilla. Naturalmente sono solo voci di popolo, tutto è rimesso alle indagini delle Forze dell’Ordine.