Il ritorno all’elezione diretta dei presidenti delle Province torna al centro del dibattito politico. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al disegno di legge delega che punta a restituire ai cittadini la possibilità di scegliere direttamente chi guiderà gli enti intermedi. Una decisione accolta con favore dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che rivendica il percorso politico portato avanti dal governo regionale. «Restituire ai cittadini la scelta di chi guida le Province significa dare più forza e rappresentanza ai territori», dichiara Schifani, sottolineando come il provvedimento confermi la validità di una battaglia sostenuta fin dall’inizio della legislatura.

La battaglia politica del governo regionale

Il presidente della Regione ricorda che il ritorno al voto diretto era stato inserito nel programma di governo e che, nel corso della legislatura, sono state presentate più proposte all’Assemblea regionale siciliana per arrivare alla riforma. «La mia posizione è sempre stata chiara: le Province devono avere una guida legittimata dal consenso popolare, che risponda direttamente alle comunità delle proprie decisioni», aggiunge Schifani.

L’appello all’Ars: “Voto palese sulla riforma“

Adesso l’attenzione si sposta sul percorso parlamentare e sulle possibilità di recepire la riforma anche in Sicilia. Schifani auspica tempi rapidi e chiede che l’Assemblea regionale affronti la questione attraverso un confronto trasparente. «Mi auguro che all’Ars il confronto si svolga con voto palese, perché su una riforma che riguarda la partecipazione democratica ciascuno deve assumersi apertamente la responsabilità delle proprie scelte», conclude il presidente della Regione.