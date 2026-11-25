Il giorno della sfiducia in Aula è arrivato: la mozione è stata respinta dal Consiglio comunale nella seduta tanto attesa del 25 novembre. Sono solo 12 i voti favorevoli alla sfiducia di Giacomo Tranchida, 7 i voti contrari, 2 gli astenuti e 3 i consiglieri assenti. Erano necessari 15 voti affinchè la mozione passasse facendo decadere non solo il primo cittadino – dopo più di un anno di polemiche politiche e non – ma anche l’intera Aula. Dopo una manifestazione di piazza, quindi, il nulla di fatto.