Ryanair raddoppia a Birgi e l’aeroporto si rifà il look. VIDEO￼￼

Ryanair rafforza la propria presenza all’aeroporto “Vincenzo Florio” di Birgi: entro l’estate 2026 sarà operativo un secondo aeromobile basato nello scalo trapanese, che “dormirà” stabilmente in aeroporto. L’annuncio è arrivato nel corso di una conferenza stampa di Airgest, con la conferma di 24 rotte complessive, di cui 6 nuove: Stoccolma, Bournemouth, Bari, Lublino, Saarbrucken e Verona. Per celebrare il record operativo, la compagnia ha lanciato una promozione con biglietti a partire da 29,99 euro. Birgi supera intanto quota un milione di passeggeri, attestandosi a 1,2 milioni di arrivi (+35%). Il nuovo aeromobile rappresenta un investimento da 200 milioni di dollari, come sottolineato dall’Head of Communications di Ryanair, Fabrizio Francioni. Il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, ha evidenziato che la base comporta servizi strutturati e ricadute occupazionali per aeroporto e indotto, anche grazie all’abolizione dell’addizionale comunale per gli scali minori siciliani. Da quanto è emerso, il prossimo 16 marzo ci sarà un incontro tra i vertici di Airgest con i sindaci e gli amministratori locali per parlare di rilancio del territorio. Quando si arriva alle porte di Misiliscemi, lo si nota subito: la strada è a doppio senso di circolazione per i lavori all’illuminazione, visto che la strada da sempre è completamente al buio. Più avanti, altri lavori che riguardano la fermata ferroviaria per usufruire dello scalo.

