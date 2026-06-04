Aggressione a lavoratore Liberty Lines: “Più controlli nei porti quando c’è maggiore afflusso turistico”

Il Circolo “La Frontiera” di Fratelli d’Italia Isole Egadi condanna per la vile aggressione subita da un operatore della compagnia marittima Liberty Lines presso il porto di Favignana durante le operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri: “Si tratta di un episodio grave e inaccettabile che colpisce un lavoratore impegnato nello svolgimento del proprio servizio a favore della collettività. Nessuna tensione, disagio o circostanza può mai giustificare il ricorso alla violenza nei confronti di chi opera quotidianamente con professionalità e senso del dovere. Al lavoratore aggredito rivolgiamo la nostra piena solidarietà e i più sinceri auguri di pronta guarigione, esprimendo al contempo vicinanza alla sua famiglia e a tutti i dipendenti della compagnia che spesso si trovano a svolgere il proprio lavoro in condizioni particolarmente difficili” affermano da Fdl.

Maggiori controlli nei punti di approdo

L’episodio accaduto conferma la necessità di garantire maggiori condizioni di sicurezza all’interno dell’area portuale di Favignana, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, quando l’intensificarsi dei flussi di passeggeri può generare situazioni di tensione e criticità. “Per questo motivo chiediamo al sindaco di Favignana di attivarsi con urgenza presso le autorità competenti affinché sia garantita una presenza costante delle Forze dell’Ordine in banchina durante le operazioni di imbarco e sbarco. La sicurezza dei lavoratori, dei residenti e dei visitatori deve rappresentare una priorità assoluta e non può essere lasciata al caso. È necessario intervenire tempestivamente per prevenire il ripetersi di simili episodi e assicurare un contesto ordinato, sicuro e rispettoso per tutti coloro che vivono e frequentano il porto delle nostre isole” affermano dal Circolo.

Anche Filt Cgil di Trapani esprime ferma condanna e profonda solidarietà al lavoratore della Liberty Lines aggredito. L’episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza dei lavoratori marittimi e di terra, spesso esposti a tensioni e rischi ingiustificati, soprattutto con l’inizio della stagione turistica e l’aumento dei flussi di passeggeri. Il segretario provinciale della Filt Cgil Anselmo Gandolfo e il coordinatore regionale dei marittimi della Filt Vincenzo Campo affermano: “Chi lavora per garantire i collegamenti marittimi e la continuità territoriale con le isole minori merita rispetto, non violenza. Non è tollerabile che lo svolgimento del proprio dovere quotidiano si trasformi in un rischio per l’incolumità fisica. Chiediamo alla società Liberty Lines e alle autorità competenti un intervento immediato per elevare i livelli di sicurezza nei periodi di particolare affluenza. Riteniamo che sia necessario potenziare i controlli e attivare presidi di vigilanza adeguati, in particolare nei porti a più alta densità di traffico come Favignana”. La Filt Cgil ha annunciato che monitorerà l’evoluzione della situazione per garantire che il personale possa operare in condizioni di assoluta serenità e sicurezza.