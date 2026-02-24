Ryanair porta a Birgi il secondo aeromobile: “Superato il milione di passeggeri, 24 le rotte”

Era nell’aria e Airgest lo aveva svelato poco tempo fa: con Ryanair all’aeroporto di Birgi in meno di un anno arriva anche il secondo aeromobile che ‘dormirà’ allo scalo “Vincenzo Florio”. Questa è la più grande novità annunciata oggi in una conferenza stampa, confermando anche le 24 rotte, di cui 6 nuove, quelle di Stoccolma, Bournemouth, Bari, Lublino, Saarbrucken e Verona. E per celebrare questo nuovo record operativo per l’estate 2026, Ryanair lancia in promozione biglietti a soli 29,99 euro già disponibili. Altra conferma è quella del superamento del milione di passeggeri, attualmente Birgi si piazza infatti su 1,2 milioni di arrivi, ovvero +35%. Ed ora, come afferma l’Head of Communications della compagnia aerea irlandese, Fabrizio Francioni, il nuovo aeromobile vede un investimento di 200 milioni di dollari che cammina di pari passo, come specifica il Presidente di Airgest Salvatore Ombra, con il nuovo look che presto avrà lo scalo trapanese: “Fare risiedere un vettore qui significa non solo posteggiarlo, ma garantire tutta una serie di servizi”. E poi il territorio che, per sicurezza, Ombra ha ribadito servirsi degli strumenti dei ‘cugini’ dell’Aeronautica militare. Questo si tradurrà sia in posti di lavoro in più, non solo per la compagnia, ma anche per l’aeroporto e per l’indotto turistico, soprattutto dopo l’abolizione dell’addizionale comunale sugli aeroporti più piccoli della Sicilia.