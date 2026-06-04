Prime nidificazioni di tartarughe a Tre Fontane: Capitaneria e WWF avviano le misure di tutela 

Tornano le tartarughe nelle spiagge trapanesi. Nei giorni scorsi, un cittadino ha avvistato sulla spiaggia di Tre Fontane una femmina di tartaruga marina della specie “Caretta caretta”, in procinto di deporre le uova, allertando immediatamente la sala operativa della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo. A seguito della segnalazione, la Capitaneria di porto, con il coinvolgimento del referente locale del WWF, associazione che svolge il monitoraggio dei siti di nidificazione delle tartarughe marine nell’ambito del progetto “Life ADAPT”, ha assicurato la delimitazione dell’area dove è avvenuta la deposizione, apponendovi degli avvisi per gli avventori. Il progetto Life ADAPT, nello specifico, si propone di fornire risposte valide e concrete alla tutela degli habitat costieri e marini di particolare rilevanza ecologica.

Interventi di questo tipo si rendono necessari per proteggere i siti di nidificazione sia dalle minacce naturali, come la predazione da parte di altri animali, sia da quelle di origine antropica, quali il calpestio, l’installazione di ombrelloni e altre attività che potrebbero compromettere il buon esito della nidificazione. Le misure adottate consentiranno di garantire la tutela del nido fino alla schiusa delle uova. La presenza di un nuovo nido testimonia l’importanza di preservare gli habitat costieri di particolare pregio e di promuovere la collaborazione tra cittadini, istituzioni e associazioni ambientaliste per la salvaguardia di una specie simbolo del Mediterraneo, classificata come minacciata di estinzione. La Capitaneria di porto di Mazara del Vallo e i soggetti coinvolti rinnovano l’invito a residenti e visitatori a rispettare le delimitazioni predisposte e a segnalare tempestivamente eventuali avvistamenti di tartarughe marine o tracce di nidificazione agli enti competenti.