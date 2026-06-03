Pallamano: il sogno tricolore del petrosileno Giorgio Adamo si realizza con il Cassano Magnago

La conquista dello scudetto della pallamano 2026 incorona un gruppo straordinario, il Cassano Magnago. Un successo corale, tinto di biancoamaranto, che ha visto la compagine lombarda trionfare in campionato e conquistare il tricolore. Un epilogo perfetto, che vede tra i suoi protagonisti il petrosileno Giorgio Adamo e conferma l’ottimo momento della pallamano siciliana, che in campo femminile ha visto il trionfo della Handball Erice in A1.

Per Adamo, questo campionato ha rappresentato una vera e propria consacrazione. Dopo la stagione 2023/2024 – la sua prima esperienza fuori dalla Sicilia, in cui ha contribuito alla promozione del Camerano in Serie A Gold – e dopo la Coppa Italia conquistata con il Cassano Magnago nel 2025, questo nuovo capitolo del 2026 conferma il valore di un percorso sportivo fatto di sacrifici, costanza e profondo spirito di squadra.

Originario di Petrosino, Giorgio Adamo sta portando in alto il nome della sua comunità, confermandosi come uno dei talenti più brillanti della pallamano italiana.