Cani abbandonati, scatta la campagna dell’Asp di Trapani: fino a 10mila euro di multa

Chiara e senza giri di parole la campagna dell’Azienda sanitaria trapanese contro l’abbandono degli animali, in particolare degli amici a 4 zampe. Con l’approssimarsi della stagione estiva aumenta purtroppo significativamente il numero dei cani che vengono lasciati per strada o nei terreni. Per questo la direzione strategica dell’Asp Trapani, promuove la lotto all’abbandono dei cani e per sensibilizzare al possesso responsabile e promuovere il rispetto per gli animali. “Se assisti a un abbandono o noti un cane in pericolo, è fondamentale attivarsi il prima possibile chiamando il 112 o i vigili urbani di quel comune, che a loro volta contatteranno il Dipartimento di Prevenzione veterinaria dell’Asp, o uno dei sette canili della Provincia, con ciascuno che fa riferimento a un veterinario dell’Azienda sanitaria, che tramite il riscontro del microchip identificherà il proprietario”, afferma nel suo messaggio la direzione sanitaria. L’abbandono degli animali da compagnia, oltre che un pericolo per la sicurezza pubblica e quella stradale, é anche un reato punito dal codice penale con l’arresto fino a un anno e multe fino a 10 mila euro.