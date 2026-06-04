San Vito, sull’aggressione al docente si indaga per istigazione. Controlli su chat

A distanza di pochi giorni dall’aggressione avvenuto all’interno dell’istituto comprensivo di San Vito Lo Capo, continuano ad emergere particolari sempre più preoccupanti che stanno spingendo gli investigatori ad allargare il raggio delle indagini ben oltre il singolo episodio. Quella che inizialmente poteva apparire come una reazione impulsiva di uno studente di 12 anni nei confronti del proprio insegnante si sta infatti delineando come una vicenda più complessa, caratterizzata da elementi di premeditazione, utilizzo dei social network e possibili influenze esterne. Secondo quanto emerso dalle indagini, il ragazzino avrebbe pianificato il gesto nei giorni precedenti, lasciando anche alcuni messaggi inquietanti sui propri profili social. Tra questi, una frase che ha particolarmente colpito gli investigatori: “Non incolpatemi per quello che farò”. In un altro post avrebbe scritto: “La mia più grande paura è non riuscire a farne nemmeno uno”, parole che oggi vengono analizzate attentamente dagli inquirenti per comprenderne il reale significato.

La ricostruzione della dinamica

Ancora più allarmante è la ricostruzione della dinamica. Prima di entrare in classe, il giovane avrebbe indossato un casco sul quale era stato fissato un telefono cellulare, utilizzato per trasmettere in diretta l’aggressione attraverso Telegram. Un dettaglio che farebbe pensare a un’azione studiata e organizzata in anticipo. La Procura per i Minorenni di Palermo ha aperto un fascicolo per istigazione, al momento contro ignoti, per verificare se qualcuno possa aver influenzato o incoraggiato il dodicenne. Gli investigatori stanno analizzando il contenuto del cellulare, del computer e delle chat frequentate dal ragazzo.

Il caso di Bergamo

Tra gli aspetti più delicati c’è anche la verifica di possibili collegamenti con il caso di Trescore Balneario, dove nei mesi scorsi un tredicenne aveva accoltellato una docente trasmettendo anch’egli l’azione in diretta su Telegram. I carabinieri stanno cercando di accertare se i due minori frequentassero gli stessi ambienti virtuali o le medesime chat private, un’ipotesi che, se confermata, aprirebbe scenari estremamente inquietanti sul ruolo delle piattaforme online nella diffusione di contenuti violenti tra giovanissimi. Si punta l’attenzione sulla crescente solitudine della scuola di fronte a fenomeni che nascono spesso fuori dalle aule, alimentati da dinamiche sociali e digitali difficili da intercettare. Una riflessione che va oltre il singolo episodio e che chiama in causa famiglie, istituzioni e piattaforme social nella costruzione di un sistema di prevenzione più efficace. Mentre le indagini proseguono, resta forte lo sgomento della comunità scolastica trapanese. E ogni nuovo elemento emerso sembra confermare che dietro il gesto del dodicenne potrebbe nascondersi una realtà ben più complessa e preoccupante di quanto apparso nelle prime ore successive all’accaduto.