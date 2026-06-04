Boom di turisti alle Egadi per il Ponte del 2 giugno: controlli in mare, sanzioni per 1.300 euro

Le favorevoli condizioni meteorologiche e il lungo ponte culminato con la festività del 2 giugno hanno favorito un notevole afflusso di turisti e visitatori lungo il litorale trapanese e nelle acque dell’arcipelago delle Isole Egadi, di fatto dando avvio alla stagione balneare 2026. La Capitaneria di Porto di Trapani, attraverso le proprie unità navali dislocate nei porti del proprio circondario marittimo (Trapani, Favignana, Marettimo, San Vito Lo Capo e Castellammare del Golfo), ha intensificato l’attività di vigilanza e controllo finalizzata a garantire la sicurezza della navigazione, la tutela dei bagnanti e il rispetto della normativa vigente in materia di diporto nautico. Numerosi sono stati i controlli effettuati in mare volti a verificare il rispetto delle disposizioni che regolano la navigazione da diporto ed, in particolare, di quelle relative all’impiego delle unità da diporto ad uso commerciale, relativamente alle dotazioni di bordo, al rispetto dei limiti di distanza dalla costa ed al numero di persone trasportate.

L’uso commerciale delle unità da diporto (Locazione, Noleggio ed Attività subacquee), consentito a natanti ed imbarcazioni debitamente autorizzate dagli Uffici Marittimi e dall’Ente Gestore dell’Area Marina Protetta delle Isole Egadi, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, è un fenomeno in costante espansione nel circondario marittimo di Trapani (soprattutto nei tratti costieri dell’Arcipelago Egadino e della Riserva dello Zingaro), anche grazie alle più recenti disposizioni di legge e regolamentari che ne permettono la diffusione, pur nel rispetto di stringenti misure di sicurezza a tutela degli avventori. Nel corso delle attività di vigilanza sopra menzionate, le motovedette della Guardia Costiera hanno eseguito numerosi controlli che hanno permesso di rilevare un sostanziale corretto esercizio delle attività nautiche da parte dei diportisti e delle imprese esercenti l’uso commerciale del diporto. Ciò nonostante, sono stati accertati anche taluni comportamenti in contrasto con la vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare, nella parte in cui sono determinati i limiti di navigazione dalla costa, nonché in contrasto con le disposizioni che impongono un numero massimo di persone trasportabili su natanti ed imbarcazioni adibiti ad uso commerciale. Nel complesso sono stati elevate sanzioni amministrative per complessivi 1.300,00 euro.

La Capitaneria di Porto di Trapani richiama l’attenzione di diportisti, operatori del settore nautico ed utenti del mare sull’importanza del rigoroso rispetto delle norme poste a tutela della sicurezza della navigazione, alla luce dell’ulteriore intensificazione dei controlli già programmata per i mesi estivi di maggiore afflusso turistico. In particolare, si raccomanda di osservare scrupolosamente i limiti di velocità e le distanze dalla costa previsti dalla normativa vigente, evitando la navigazione all’interno degli specchi acquei riservati alla balneazione, la cui individuazione è finalizzata a garantire la sicurezza dei bagnanti.