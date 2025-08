Misiliscemi porta in Aula… la fermata ferroviaria di Birgi: “Una nuova viabilità”

Il Consiglio Comunale di Misiliscemi è chiamato oggi, a partire dalle ore 18, come previsto dall’Ordine del Giorno, ad approvare una proposta di deliberazione che segna un passaggio fondamentale nella realizzazione della nuova fermata ferroviaria “Vincenzo Florio” al servizio dell’aeroporto Trapani-Birgi. All’ordine del giorno c’è infatti l’approvazione dello schema di convenzione per la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria della nuova viabilità afferente alla fermata, una delle opere più attese e strategiche per la mobilità nella Sicilia occidentale.

Il progetto di RFI

Il progetto, promosso da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) – società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS – e aggiudicato alla Ricciardello Costruzioni S.p.A., è finanziato con fondi PNRR e mira a creare un punto di interscambio ferroviaria lungo la tratta Trapani–Marsala, parte della linea Palermo–Trapani via Castelvetrano. Un’opera che punta non solo a migliorare l’accessibilità allo scalo trapanese, ma anche a promuovere un modello di mobilità sostenibile, riducendo l’uso del trasporto privato e favorendo l’interconnessione tra i principali snodi aeroportuali e ferroviari della regione.

Un progetto a impatto ambientale ridotto e autosufficiente

Il progetto, pienamente conforme ai criteri ambientali minimi, prevede il contenimento dei consumi energetici e l’utilizzo di energia da impianti fotovoltaici, che garantiranno l’autosufficienza dell’intera struttura. Sarà realizzato un moderno fabbricato viaggiatori, pensato per integrarsi armoniosamente nel contesto paesaggistico, con ampi spazi verdi, parcheggi d’interscambio, ascensori, pensiline per autobus, e un camminamento pedonale sicuro per raggiungere direttamente l’aerostazione. Accanto alla fermata, nascerà anche una viabilità dedicata, collegata alla Strada Provinciale 21, che renderà più fluido il transito tra la fermata e l’aeroporto, anche per bus del TPL, taxi e NCC.

Un investimento strategico per il territorio

L’investimento complessivo è di circa 48 milioni di euro, e i lavori proseguono nel rispetto delle tempistiche del PNRR, con una conclusione prevista entro la scadenza dei fondi. Dopo anni di attese e progettazioni, la realizzazione della fermata ferroviaria di Birgi si avvicina, rappresentando una svolta concreta per la mobilità nell’intero territorio trapanese e un’opportunità per rilanciare il ruolo strategico dell’aeroporto “Vincenzo Florio”.