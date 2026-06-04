Dal 3 al 6 giugno il Liceo “Pascasino Giovanni XXIII” di Marsala, nella qualità di scuola Polo del Ministero dell’Istruzione e del Merito, è presente come unica scuola siciliana all’evento Tech skills 2026, forum su competenze tecniche, formazione professionale e futuro del lavoro in Nord Africa e Mediterraneo, con tre docenti, quattro studenti e la dirigente scolastica Anna Maria Angileri. L’iniziativa Tech skills ‘26, alla quale sono presenti delegazioni di 12 diversi Paesi, nasce per affrontare le sfide comuni su skills e lavoro causate da automazione, IA e trasformazione digitale e punta ad allineare sistemi di formazione e mercati del lavoro regionale e a rafforzare la collaborazione tra istruzione e industria. Gli studenti saranno impegnati nel corso delle giornate in laboratori attinenti il dialogo tra popoli del Mediterraneo e la progettazione di un futuro sostenibile per gli stessi. La dirigente Anna Maria Angileri esprime grande soddisfazione per la straordinaria esperienza che stanno vivendo i giovani in queste giornate sottolineando l’alto valore formativo dell’evento.