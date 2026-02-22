Marsala: il centrodestra sceglie Giulia Adamo, tutti con Patti e  Grillo non nomina i nuovi assessori 

A Carnevale è tempo di chiacchiere, anche politiche. Soprattutto a Capo Boeo. Dovremmo iniziare con il riassunto delle puntate – tantissime – precedenti, con i partiti e i movimenti alla ricerca dei candidati sindaci e dell’allestimento delle liste per il rinnovo del Consiglio comunale e invece… iniziamo con una vicenda che rischia di passare in secondo piano. La scorsa settimana per un non meglio specificato interesse dell’unità del centrodestra, tre assessori, Ivan Gerardi, Donatella Ingardia e Salvatore Agate, hanno rassegnato le loro dimissioni. Si dirà, è accaduto e accadrà ancora.

Ancora niente assessori per Grillo

Ma a poche settimane dalla presentazione delle liste – il Ministro dell’Interno Piantedosi ha individuato come date del voto il 24 e 25 maggio ma sarà poi la Regione Sicilia a dare il via libera o meno – è possibile che la quinta città della Sicilia già da una settimana non ha il plenum della Giunta e quindi non ha tutta la sua titolarità al Governo della Città? Qui c’entra la politica, non certamente gli interessi dei cittadini. Raccogliamo subito l’invito fattoci da qualche nostro lettore e lo giriamo al sindaco Massimo Grillo: nomini immediatamente i sostituti di quelli che sono andati via. Ci tocca anche sottolineare come l’opposizione, ormai numerosissima, e i partiti che non si riconoscono nel centrodestra, abbiano taciuto sull’argomento.

Il centrodestra ha deciso

E’ stata una settimana difficile per il centrodestra che ha tentennato nell’annunciare il candidato ufficiale, che poi hanno trovato in Giulia Adamo. Nel frattempo alcuni esponenti dell’ormai ex maggioranza, dopo che è stato annunciato il ritiro di Nicola Fici a candidato sindaco del centrodestra, stanno prendendo altre strade. Ha iniziato uno dei leader storici ed ex assessore di Grillo, Michele Gandolfo, il quale stava approntando una lista per Fici ed invece adesso la preparerà per… Andreana Patti. Della lista dovrebbe farne parte il consigliere comunale Pino Carnese. Crescono anche le adesioni ma al momento non ancora ufficiali. Paolo Ruggieri, storico numero uno dei moderati del centrodestra, ha dichiarato pubblicamente che il suo movimento, ProgettiAmo Marsala, farà un passo indietro lasciando liberi dirigenti, iscritti ed elettori di fare scelte opportune. Dopo alcune indiscrezioni è arrivata l’ufficialità: i due consiglieri Piergiorgio Giacalone e Eleonora Milazzo di ProgettiAmo sono approdati in una delle liste a sostegno di Andreana Patti, quindi nel centrosinistra.

Cambi casacche e il quarto candidato sindaco

Potremmo continuare, ad esempio, per capire con chi andranno dei ‘pezzi da 90’ dal punto di vista elettorale, che per ora occupano un seggio a Palazzo VII Aprile. Ci riferiamo per esempio a Flavio Coppola (che pubblicamente ha elogiato la scelta di ProgettiAmo), Rosanna Genna, Walter Alagna e Antonio Vinci, questi tre però potrebbero dividersi tra le due fazioni ma è sicuro che non appoggeranno Grillo. Nel frattempo il quarto candidato c’è, anzi è stato il primo ad annunciare la sua candidatura a sindaco: l’imprenditore Leonardo Curatolo con la sua lista Marsala Futura. C’è da vedere adesso se non convergerà con Giulia Adamo e soprattutto se il nome dell’ex sindaca, deputata regionale e presidente della Provincia resista a lungo e fino alla data delle elezioni che il ministro Piantedosi ha fissato per il 24 e 25 maggio ma che la Sicilia, essendo regione a statuto speciale, potrebbe non deliberare.