Incidente scuolabus a Mazara, Turano: “Grande preoccupazione, vicini ai bambini e alle famiglie”

Cresce la preoccupazione per l’incidente che ha coinvolto uno scuolabus a Mazara del Vallo, sul quale viaggiavano alcuni alunni dell’istituto comprensivo “Santa Gemma-Boscarino-Pirandello”. Nel sinistro sono rimasti feriti diversi bambini, insieme a due insegnanti, al conducente del mezzo e a due assistenti del servizio comunale. Sulla vicenda è intervenuto l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, Mimmo Turano, che ha espresso vicinanza ai feriti e alle loro famiglie. “Ho appreso con grande preoccupazione la notizia dell’incidente che ha coinvolto uno scuolabus a Mazara del Vallo. La mia personale vicinanza va ai feriti e alle loro famiglie, che stanno vivendo momenti di grande apprensione”, ha dichiarato l’assessore.

Turano ha inoltre sottolineato di seguire costantemente l’evolversi della situazione, in attesa che vengano chiarite le cause dell’accaduto. “In attesa che si faccia piena luce sulla dinamica dell’incidente, continuo a seguire da vicino gli sviluppi della vicenda e le notizie sulle condizioni di salute dei bambini”, ha aggiunto. L’assessore regionale ha infine rivolto un ringraziamento ai soccorritori che sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell’incidente, prestando assistenza ai feriti e garantendo le operazioni di emergenza. Le autorità competenti stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità – pare che l’uomo fosse in contravvenzione per non aver rispettato diverse norme del Codice della Strada ed era a bordo con 5 bambini e la moglie incinta – mentre resta alta l’attenzione sulle condizioni delle persone coinvolte, in particolare dei piccoli studenti.