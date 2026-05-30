Marsala Calcio, spunta l’ipotesi Pasquale Marino per il 1912?

Mentre il Marsala Calcio è impegnato nella scelta dell’allenatore che guiderà la squadra nella prossima stagione, la società starebbe valutando anche l’inserimento di una figura di prestigio all’interno del proprio organigramma. Secondo indiscrezioni raccolte da Balarm TV, tra i nomi presi in considerazione ci sarebbe quello di Pasquale Marino, allenatore marsalese con una lunga e importante esperienza nel calcio professionistico italiano. Nel corso della sua carriera ha guidato numerosi club tra Serie A e Serie B, tra cui Catania, Udinese, Bari, Salernitana e Frosinone, accumulando oltre 200 panchine nella massima serie e circa 340 nel campionato cadetto. Al momento non esistono conferme ufficiali e l’ipotesi resta legata alle valutazioni che la società sta portando avanti. L’idea sarebbe quella di affidare a Marino il ruolo di direttore tecnico, una figura non operativa nella gestione quotidiana del club ma destinata a fornire supporto, consulenza e indirizzo strategico grazie all’esperienza maturata ai massimi livelli del calcio italiano.

Un incarico che andrebbe ad affiancarsi al lavoro già svolto dall’attuale struttura dirigenziale e che potrebbe rappresentare un importante valore aggiunto sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo dell’immagine e della programmazione. La prossima settimana potrebbe risultare decisiva per la nomina del nuovo allenatore. Parallelamente, però, il Marsala continua a lavorare anche al rafforzamento dell’assetto societario e il nome di Pasquale Marino rappresenterebbe una soluzione di grande prestigio per il progetto sportivo lilibetano.