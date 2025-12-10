Curatolo (Marsala Futura) lancia il Polo di Centro: “Pronte tre liste a sostegno”

Si delinea il quadro delle forze che sosterranno il progetto politico di Leonardo Curatolo alle prossime amministrative. Il leader di Marsala Futura afferma che sarà sostenuto da tre liste già completate e pronte alla presentazione: Marsala Futura, Coltiviamo Marsala e Partito Liberale Italiano.
Curatolo parla di un percorso “costruito mettendo i cittadini marsalesi al centro” e definisce la coalizione nascente come il futuro ‘Polo di Centro’ della città. “Il nostro movimento — afferma — rappresenta un’alternativa concreta e unitaria, capace di affrontare con pragmatismo le sfide locali e promuovere uno sviluppo realmente sostenibile e inclusivo”. Accanto alle tre liste già definite, il progetto politico prevede l’ingresso di altre due liste in corso di ultimazione. “Stiamo lavorando — spiega Curatolo — per coinvolgere chiunque abbia a cuore il futuro di Marsala. Vogliamo aprire uno spazio ampio e partecipato, dove ogni cittadino possa contribuire con idee e proposte”. L’appello finale è rivolto alla comunità: “Invitiamo tutti i marsalesi a prendere parte a questo percorso. Ogni voce conta e ogni contributo può fare la differenza nella costruzione di una città più moderna, coesa e capace di guardare avanti”.
