Al Teatro Olimpia di Campobello lo spettacolo “Omaggio a Renzo Arbore”

Andrà in scena a Campobello di Mazara, domenica 31 maggio, alle ore 20.30, al Cine-Teatro “Olimpia”, lo spettacolo “Omaggio a Renzo Arbore” con L’Orchestra Luna Rossa, che era stato rinviato e che chiuderà la rassegna “Il Bello di Sicilia 3” promossa dalla Quintosol con il patrocinio del Comune. Dopo gli straordinari successi di pubblico degli ultimi spettacoli della rassegna, che hanno registrato una serie di sold-out, la band siciliana, nata nel 2006 e formata da musicisti professionisti provenienti da contesti musicali diversi, ma tutti accomunati dalla passione per i classici napoletani, si esibirà in un vasto repertorio di canzoni (in dialetto napoletano e in italiano) caratterizzate sia da testi ironici e divertentissimi come “Cocorito”, “La zanzarita”, “Il clarinetto”, “Pecchè nun ce ne jammo in America”, sia dagli arrangiamenti musicali degni di rilievo come quelli che si ritrovano in classici, quali “Luna Rossa”, “Voce e notte” e “O surdato nnamurato”, rendendo omaggio al grande maestro, personaggio noto in tutto il mondo non solo per aver fondato l’Orchestra italiana, ma anche per aver regalato a tutti, con i suoi programmi televisivi, momenti indimenticabili di spettacolo e di musica.

Sul palco la splendida voce di Valentina Mazzamuto, accompagnata dai musicisti dell’Orchestra Luna Rossa composta da diversi elementi tra cui lo stesso Piero Di Stefano, direttore artistico della rassegna “Il Bello di Sicilia 3” assieme a Giacomo Maltese. È possibile acquistare i biglietti per il lo spettacolo dell’Orchestra Luna Rossa presso il punto vendita Sole Luna – Telefonia, in via Garibaldi, e sul sito www.ticketzeta.it.

Info e contatti:

– info@quintosol.it;

– +39 3389837558.