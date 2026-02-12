Si dimettono tre assessori di Grillo, per Marsala si va verso una candidatura a sindaco di Sturiano

Si va verso la definizione della candidatura del centrodestra marsalese per il rinnovo delle cariche amministrative. Ormai con certezza il candidato sarà Enzo Sturiano. Il Presidente del Consiglio comunale su richiesta, a quanto pare, del tavolo civico/politico, ha accolto la proposta ed ha invitato gli assessori vicini alle sue posizioni e a quelle dell’onorevole Stefano Pellegrino, a rassegnare le dimissioni dalla Giunta di Massimo Grillo. In pratica si tratta di andare verso la direzione assunta dalla stragrande maggioranza dei consiglieri comunali che avevano lasciato la maggioranza nei mesi scorsi. Una prima stesura delle dimissioni di Ivan Gerardi, Donatella Ingardia e di Salvatore Agate, è già stata diffusa tramite social ed è la seguente: “I sottoscritti Guglielmo Ivan Gerardi, Salvatore Agate e Donatella Ingardia rassegnano le proprie dimissioni dalla carica di Assessori Comunali. La scelta nasce da valutazioni di natura politica maturate nelle ultime settimane. Riteniamo che l’attuale fase richieda un momento di chiarezza e un deciso rilancio dell’azione amministrativa attraverso un percorso di unità e ricomposizione del centrodestra – si legge nella nota -. Il nostro gesto vuole essere un atto di responsabilità politica, finalizzato a favorire una nuova stagione di confronto costruttivo, coesione e condivisione programmatica, nella consapevolezza che solo attraverso una rinnovata compattezza si possano garantire stabilità, efficacia amministrativa e risposte concrete ai cittadini. Continueremo il nostro impegno politico con senso di responsabilità, lavorando per rafforzare un progetto comune e credibile per il futuro della nostra comunità”.

Salvatore Agate

Adesso si tratterà di capire che cosa farà il sindaco uscente Massimo Grillo che ha sempre sostenuto di volersi ricandidare. Oltre alla normale avversaria candidata del centrosinistra Andreana Patti, si ritroverà contro eventualmente anche i sostenitori più vicini che ha avuto in questi anni, a cominciare proprio da Enzo Sturiano che potrebbe essere suo diretto antagonista alla corsa alla carica di prossimo sindaco della città. Altrimenti, come sostengono taluni esponenti che non appaiono ben informati, Grillo farà un passo indietro per l’unità del centrodestra sostenendo così Sturiano. C’è da capire, in quest’ultima ipotesi, cosa faranno i consiglieri che fino ai giorni scorsi sostenevano Nicola Fici.