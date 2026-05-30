Vela, Marsala protagonista al Campionato Italiano J24: 12° tricolore per La Superba

C’è anche una significativa impronta marsalese nel successo di La Superba, l’imbarcazione del Centro Velico Altura della Marina Militare che si è aggiudicata il Campionato Italiano Open J24 2026, disputato nelle acque di Gaeta. L’equipaggio campione d’Italia, guidato al timone da Ignazio Bonanno, ha conquistato il titolo tricolore per la dodicesima volta nella storia e per la sesta consecutiva, dominando una manifestazione che ha visto confrontarsi 22 equipaggi provenienti da tutta Italia in dieci prove disputate nell’arco di quattro giornate caratterizzate da condizioni meteo ideali.

Tra i protagonisti assoluti della vittoria figurano due nomi ben noti della vela marsalese e del Circolo Velico Marsala: Francesco “Ciccio” Linares, impegnato nel ruolo di centrale, e Simone Scontrino, alle scotte. Insieme al timoniere Bonanno, a Francesco Picaro e Alfredo Branciforte, hanno contribuito a costruire una prestazione quasi perfetta che ha consentito a La Superba di chiudere al primo posto con cinque vittorie di giornata e di aggiudicarsi anche il prestigioso Trofeo Challenger della Classe. Il risultato conferma ancora una volta l’altissimo livello tecnico degli atleti marsalesi, da anni protagonisti nei principali appuntamenti velici nazionali e internazionali. La presenza di Linares e Scontrino nell’equipaggio campione d’Italia rappresenta infatti un motivo di orgoglio per l’intero movimento velico della città lilybetana, storicamente considerata una delle capitali italiane della vela. L’evento, organizzato dallo Yacht Club Gaeta E.V.S. su delega della Federazione Italiana Vela, in collaborazione con il Circolo Nautico Caposele, la Base Nautica Flavio Gioia e l’Associazione Italiana Classe J24, ha ricevuto unanimi apprezzamenti sia per l’organizzazione sia per la qualità del campo di regata.

Al termine della manifestazione è stato proprio Ciccio Linares a commentare il successo ottenuto: «È stato un Campionato per niente facile. Solo nelle ultime due prove della penultima giornata abbiamo avuto la possibilità di allungarci in classifica. Siamo contenti del risultato, di come è stato organizzato il Campionato e della splendida accoglienza dello Yacht Club Gaeta. Il campo di regata era molto bello, complesso e tattico, con condizioni di vento ideali». Linares ha poi rivolto un pensiero alle nuove generazioni che si stanno avvicinando alla Classe J24: «Bravi gli Under 25, ragazzi che imparano in fretta. Ci fa molto piacere vederli regatare». L’edizione 2026 del Campionato Italiano Open J24 ha confermato il grande livello competitivo della classe e il ruolo centrale che gli equipaggi siciliani continuano a ricoprire nel panorama nazionale. Per Marsala, ancora una volta, arriva la soddisfazione di vedere due dei suoi velisti più rappresentativi contribuire in maniera determinante alla conquista di un nuovo titolo italiano.