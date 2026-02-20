Il centrodestra marsalese lancia Giulia Adamo: “C’è chi alimenta divisioni”. L’ex deputata: “Progetto chiaro”

Come abbiamo già scritto, i partiti del centrodestra hanno individuato in Giulia Adamo “la candidata più autorevole e credibile per governare Marsala“. Lo comunicano in un documento ufficiale: “Una scelta maturata nella piena consapevolezza della necessità di contrapporre alla proposta della sinistra una figura forte, seria, di indiscussa capacità e comprovata esperienza amministrativa – scrivono dal Coordinamento provinciale dei partiti di centrodestra Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Grande Sud, Nuovo PSI -. Siamo convinti che con Giulia Adamo sia possibile costruire e portare alla vittoria un progetto solido e concreto di buon governo, capace di rilanciare l’azione amministrativa e restituire alla città una visione chiara di sviluppo, crescita e opportunità. Un percorso garantito dal supporto e dalla collaborazione dei governi regionale e nazionale, necessari per affrontare con efficacia le sfide che attendono Marsala. La campagna elettorale è appena iniziata e siamo certi che il nome di Giulia Adamo saprà essere molto più che attrattivo per tutti coloro che realmente hanno a cuore il futuro della città. Il civismo rappresenta una componente essenziale di questo progetto: non un’alternativa alla politica, ma una sua naturale alleata, il braccio destro e l’altra gamba su cui poggiare le fondamenta del riscatto della città”. Poi una stoccata ‘interna‘ e diretta, sembra, alla stampa – che ha raccontato i fatti così come si sono svolti di settimana in settimana in maniera veritiera – e al sindaco uscente Massimo Grillo: “A chi tenta di alimentare divisioni nel centrodestra e a chi sostiene che i partiti abbiano perso tempo, rispondiamo con il valore della nostra scelta. Giulia Adamo può vantare un’esperienza amministrativa riconosciuta e risultati tangibili che i cittadini conoscono e ricordano, anche nelle periferie più lontane. Il centrodestra è unito, determinato e pronto a offrire a Marsala la persona giusta, il sindaco che la città merita”.

La prima dichiarazione di Giulia Adamo

“Marsala ha bisogno di un progetto chiaro e concreto: restituire alla città fiducia, sviluppo e prospettiva. Marsala merita di tornare protagonista della propria storia”. Sono le prime parole di Giulia Adamo da (nuova) candidata a sindaco di Marsala: “La città merita di rialzare lo sguardo, di credere di nuovo nelle proprie energie, nella propria dignità, nella propria capacità di costruire futuro. Questo sarà possibile solo se sapremo riscoprire l’orgoglio di essere comunità: con l’impegno autentico delle forze politiche, con la passione civile di chi ama questa terra e con la partecipazione viva dei cittadini. Perché il cambiamento non si delega: si costruisce insieme, giorno dopo giorno”.