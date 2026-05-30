Egadi, Fratelli d’Italia: Bocciata la proposta Castelli Sicilia, fallimento dell’assessore Borgia”

Duro affondo di Fratelli d’Italia – Circolo “La Frontiera” nei confronti dell’assessore Borgia dopo quanto avvenuto durante la seduta del Consiglio comunale di Favignana del 27 maggio. Al centro delle critiche c’è il ritiro della proposta di deliberazione relativa all’adesione del Comune al Consorzio “Cultura e Tradizioni dei Castelli di Sicilia”, un’iniziativa che, secondo il partito, rappresenta una pesante sconfitta politica per l’assessore che l’aveva promossa. Secondo quanto evidenziato da Fratelli d’Italia, la proposta è stata ritirata dopo l’approvazione unanime di una pregiudiziale da parte dell’intero Consiglio comunale. A votare per il ritiro sarebbero stati non solo i gruppi di opposizione e di maggioranza, ma anche la stessa assessora proponente. Per il circolo meloniano si tratta di un episodio “senza precedenti”, che equivale politicamente a una sorta di autosfiducia nei confronti dell’assessore Borgia.

Nel corso del dibattito consiliare, il gruppo di opposizione “Egadi Meravigliose” avrebbe sollevato una serie di perplessità sull’adesione al consorzio. In particolare, sarebbero stati evidenziati dubbi relativi alla situazione debitoria di uno dei Comuni aderenti, che risulterebbe moroso per circa 17 mila euro nei confronti del consorzio. Una cifra che, secondo l’opposizione, appare poco chiara anche alla luce della recente costituzione dell’organismo e del contributo annuo previsto, pari a 2.500 euro. Ulteriori interrogativi sarebbero emersi riguardo agli aspetti economici dell’adesione. Fratelli d’Italia sostiene infatti che l’assessore non sarebbe stata in grado di fornire chiarimenti sull’ammontare dell’indennità prevista per il direttore del consorzio, nonostante avesse dichiarato di aver approfondito per oltre due mesi la possibilità di aderire all’ente. “È gravissimo che un assessore presenti un atto senza essere in grado di chiarirne gli aspetti economici e amministrativi fondamentali”, afferma il circolo che punta il dito anche contro la maggioranza consiliare. Secondo Fratelli d’Italia, il voto favorevole alla pregiudiziale avrebbe infatti sancito una presa di distanza politica dalla proposta e dal suo promotore.

Per il partito, la vicenda rappresenterebbe l’ennesima dimostrazione di “improvvisazione e superficialità” nella gestione di questioni che riguardano il futuro amministrativo e le risorse del Comune di Favignana. Alla luce di quanto accaduto, Fratelli d’Italia ritiene che l’assessore Borgia debba valutare seriamente le proprie dimissioni, sostenendo che le Egadi abbiano bisogno di amministratori “preparati, credibili e capaci di assumersi fino in fondo le proprie responsabilità politiche e amministrative”. Una presa di posizione netta che apre un nuovo fronte di scontro politico all’interno della vita amministrativa delle Isole Egadi.