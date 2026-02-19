Ruggieri lascia politicamente liberi i consiglieri di ProgettiAmo Marsala: “Sofferta decisione”

Il centrodestra marsalese – in vista delle prossime e imminenti elezioni Amministrative – continua a perdere i pezzi. Dopo che nei giorni scorsi è stato interpellato anche Paolo Ruggieri per guidare la parte scontenta e che non vuole riagganciarsi elettoralmente al sindaco uscente Massimo Grillo, adesso il leader di ProgettiAmo Marsala prende una decisione, amara ma pare definitiva: quella di lasciare gli esponenti di Sala delle Lapidi liberi di aderire a questo o a quel progetto politico. E pare che, al momento, l’unico possibile per i consiglieri di ProgettiAmo, sia quello di Andreana Patti, quindi del centrosinistra.

“Dopo lunga e anche sofferta riflessione, in un frangente per me complesso da gestire, ho preso una decisione che non valorizza la mia persona bensì una visione per la nostra Città – sono le parole di Ruggieri -. Nonostante sia civico da circa dodici anni, non ho mai disconosciuto il ruolo dei partiti, in uno dei quali in tanti sono soliti chiamarmi ‘cugino’ in virtù del mio pregresso impegno, nel corso del quale ho sempre privilegiato rapporti di amicizia non solo politica. Oggi, però, il superiore interesse della nostra Città mi ha imposto di effettuare una riflessione: è venuto il momento di privilegiare il civismo e sostenere il cambiamento. Non ho dato peso alle ‘sirene’ della politica. Ho ritenuto, nel solco di quanto dimostrato in passato e più volte dichiarato da almeno un anno a questa parte, che è tempo di contribuire ad un cambio generazionale per quanto riguarda il Governo della Città. Pertanto, ho più volte manifestato, pure di recente, la mia indisponibilità a candidarmi a sindaco di Marsala”.

L’avvocato marsalese continua: “Adesso, anche alla luce del convinto supporto precedentemente dato ad una candidatura civica per la guida della Città, che i partiti chiamati a sostenerla non hanno infine accolto, riaffermo la convinzione che occorre dare maggiore spazio a giovani valenti nonché ad esperti nell’arte dell’amministrazione, che devono assumersi le responsabilità che loro competono. Più che una scelta di campo, dunque, compio una scelta a vantaggio delle giovani generazioni e per un reale rinnovo della classe dirigente cittadina. Rimango civico. Rimango libero di pensare ed agire. Affido ai consiglieri Piergiorgio Giacalone ed Eleonora Milazzo, giovani validi e di provata competenza, nonché a Francesco Peloso e agli altri componenti del Coordinamento di ProgettiAmo Marsala, nel rispetto di quanto discusso e convenuto in Assemblea, il compito di decidere la via da seguire e di percorrerla con fierezza nel primario interesse della nostra Città, senza essere condizionati da logiche partitiche. Il mio non è un passo indietro ma un ponderato passo di lato che mantiene accesa la mia proverbiale sana passione per la politica”.