La ‘prima’ da sindaca per Andreana Patti con una centenaria marsalese



La neo sindaca di Marsala Andreana Patti nella serata di ieri ha fatto visita a nonna Agata, consegnandole la targa a nome della Città, in ricordo di questo bellissimo traguardo: “Non poteva esserci occasione migliore per il mio primo impegno istituzionale. Porgere gli auguri ad un’altra donna, Agata Genco, per i suoi 100 anni è stato davvero emozionante”. Agata Genco, vedova del dottor Emanuele Petitto, è stata festeggiata dai propri cari, a cominciare dai tre figli – Vincenzo, Ornella e Silvana – e dai nipoti Martina, Paolo ed Emanuele. Bisnonna del piccolo Andrea, la signora Genco ha sempre condotto una vita riservata, tutta dedita alla famiglia, cui ha trasmesso amore e sani valori. Tra le sue passioni spicca la musica e, in particolare, il pianoforte.