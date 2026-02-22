Ruggieri libera il simbolo di ProgettiAmo Marsala che va… a sinistra con Andreana Patti

Nel dibattito politico cittadino, segnato negli ultimi mesi da incertezza e dall’assenza di un programma organico e condiviso, intervengono i consiglieri comunali uscenti di ProgettiAmo Marsala, Eleonora Milazzo e Piergiorgio Giacalone, che annunciano ufficialmente la loro posizione in vista delle prossime amministrative a Marsala. “I mesi trascorsi – dichiarano – sono stati caratterizzati da una prolungata incertezza politica, dalla mancanza di un programma strutturato e, soprattutto, dall’assenza di un percorso realmente partecipato capace di coinvolgere le forze civiche e le diverse sensibilità del territorio. Tutto questo non ha consentito di offrire alla città quella chiarezza e quella visione strategica di cui oggi vi è forte necessità”.

Dopo un’attenta valutazione del quadro politico e programmatico, Milazzo e Giacalone, insieme al gruppo di ProgettiAmo Marsala, preso atto delle determinazioni del coordinatore Paolo Ruggieri di lasciare ‘liberi’ gli esponenti del movimento alle prossime elezioni e delle volontà espresse dall’assemblea, comunicano la propria disponibilità a sostenere la candidatura a sindaca di Andreana Patti. “Nella proposta di Andreana Patti – affermano – abbiamo riscontrato una significativa convergenza sui punti fondamentali per il futuro di Marsala. Riteniamo che il tempo delle attese e delle esitazioni debba lasciare spazio a un progetto credibile, capace di superare le logiche di appartenenza e di restituire centralità ai contenuti”. I due consiglieri confermano quindi “la piena volontà di contribuire con idee e competenze a una stagione amministrativa nuova, discontinua, inclusiva e orientata alla crescita della nostra città”, ribadendo l’impegno del movimento a lavorare per un percorso politico che metta al centro sviluppo, partecipazione e visione strategica. C’è da ricordare che ProgettiAmo Marsala, movimento fondato dall’avvocato ed ex consigliere provinciale e vice sindaco Paolo Ruggieri, è una costola di Diventerà Bellissima, partito fondato da Nello Musumeci, attuale Ministro per il Sud di Giorgia Meloni.