Sicurezza urbana, recenti aggressioni, gestione dei rifiuti. Sono stati diversi i temi affrontati nell’ultima seduta del Consiglio comunale di Marsala, con un confronto tra maggioranza e opposizione sulle criticità della città e sulle risposte dell’Amministrazione. Ad aprire il dibattito è stato il presidente del Consiglio, che ha espresso solidarietà al cittadino Yaya Magassa vittima di una recente aggressione, invitando chi ha assistito all’episodio a rivolgersi alle forze dell’ordine. Il vice sindaco Salvatore Vullo ha illustrato gli interventi avviati dal Comune: videosorveglianza, utilizzo di droni, controlli della Polizia municipale e interlocuzioni con la Prefettura. In programma anche un piano straordinario di vigilanza per le festività natalizie.

Vullo ha però precisato che “l’ordine pubblico e la sicurezza sono competenza dello Stato”, richiamando la distinzione tra i tre poteri dell’ordinamento: legislativo, esecutivo e giudiziario. “Le soluzioni strutturali devono arrivare a livello statale”. Il vicesindaco ha evidenziato la carenza di forze dell’ordine rispetto all’estensione del territorio marsalese. Il Comune, intanto, ha assunto nuovi agenti della Polizia municipale e punta a impiegare altri stagionali fino a Pasqua. “Bisogna garantire più pattuglie per strada”, ha aggiunto, ricordando i controlli sui monopattini e l’identificazione di 30 giovani, con il coinvolgimento delle rispettive famiglie. “Noi non molliamo”. Il consigliere Abrignani ha sollecitato l’attuazione degli impegni elettorali, chiedendo un piano integrato di sicurezza, più controlli notturni e una sala operativa attiva 24 ore su 24.