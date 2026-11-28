Un giovane campobellese di 22 anni è stato arrestato dai Carabinieri della locale Stazione per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali. A bordo di uno scooter, il giovane non si sarebbe fermato all’ALT intimato dai militari.

Questi i fatti nel dettaglio: durante un servizio perlustrativo i Carabinieri hanno intimato l’alt al 22enne che alla loro vista avrebbe cambiato repentinamente senso di marcia dandosi a una precipitosa fuga. Raggiunto e fermato nei pressi della propria abitazione, durante l’identificazione, il giovane si sarebbe scagliato con calci e pugni nei confronti del Capo equipaggio mentre la madre, immediatamente sopraggiunta, ha aggredito l’altro militare.

Tratto in arresto il 22enne, a seguito dell’udienza di convalida è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Campobello di Mazara e contestuale divieto di allontanarsi da casa durante le ore notturne.

Per i due Carabinieri sono servite le cure del personale sanitario che hanno rilasciato due referti medici con prognosi di cinque e sette giorni.