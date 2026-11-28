Triste epilogo anticipato per il campionato della Galactic Paolini di Marsala. Il presidente Erino Licari ha infatti comunicato il ritiro della squadra, che stava disputando la stagione in Terza Categoria.

La sofferta decisione è stata presa alla luce del gravissimo episodio avvenuto lo scorso week end, quando un calciatore della Galactic, dopo essere stato espulso per aver sferrato una serie di calci a un avversario dell’Athletic Partanna a gioco fermo, è tornato in campo impugnando un coltello a scatto con cui avrebbe minacciato allenatore, dirigenti e calciatori e afferrato per il collo il massaggiatore ospite mentre teneva l’arma nell’altra mano.

La vicenda ha avuto anche un’eco nazionale e il presidente della Lega Dilettanti Sicilia, Sandro Morgana, aveva auspicato l’inibizione per il protagonista dell’episodio, il 22enne Hazzaz Moahd. Nei confronti di quest’ultimo, il Giudice sportivo ha disposto nei giorni scorsi una squalifica di cinque anni, fino al 24 novembre del 2031, decretando inoltre la sconfitta per 3-0 a tavolino per la Galactic Paolini.

Il ritiro della squadra lilibetana è una decisione probabilmente inevitabile, che però va considerata una sconfitta per il movimento calcistico marsalese, tenuto conto che lo sport dovrebbe sempre rappresentare un’opportunità di formazione e crescita personale per i giovani che lo praticano.