Torna la 14ª edizione del Presepe Vivente di Gravano che esce per la prima volta dai confini della contrada Paolini per abbracciare il cuore della città: sabato 12 dicembre, nel pomeriggio, andrà, infatti, in scena la prima edizione itinerante, che attraverserà la via Roma fino a raggiungere il sagrato della Chiesa Madre. Promossa dall’Associazione di Volontariato S. Francesco di Paola Gravano ODV, guidata dal presidente Matteo Marino, l’iniziativa nasce con l’obiettivo di portare nel salotto cittadino l’atmosfera autentica dell’Ottocento siciliano, frutto di una storia iniziata nel 2004 e capace di richiamare negli anni circa 10.000 visitatori a edizione.

Dopo l’anteprima itinerante in centro storico, la magia della Natività tornerà nella sua cornice naturale, il borgo di Gravano a Paolini, nei giorni dal 26 al 29 dicembre e dal 2 al 6 gennaio, sempre dalle ore 16:00 alle 21:00. Il ticket d’ingresso è fissato a 5 euro (ingresso gratuito per le persone con disabilità e per i bambini sotto i 6 anni). Dietro le quinte dell’evento c’è il lavoro instancabile di circa 150 volontari, impegnati già da quattro mesi nella progettazione e nell’allestimento delle scenografie. Dagli 80 metri quadrati della prima edizione, il percorso è cresciuto fino ad abbracciare l’intero “chiano” del borgo e quest’anno rilancia con una nuova sfida: un ulteriore ampliamento degli spazi e la realizzazione di quattro borghi di stili diversi, un dedalo di vie dove il pubblico potrà vivere a stretto contatto con la quotidianità ottocentesca.

Il percorso, animato da oltre 120 figuranti, si muove su un doppio binario — quello della fede e quello della ricerca antropologica — per tutelare e tramandare alle nuove generazioni usi, costumi e saperi minacciati dal tempo. Lungo il tracciato rivivranno tutti gli antichi mestieri con i rispettivi attrezzi d’epoca: dalle donne impegnate a impastare pane e pasta fresca agli uomini dedicati alla battitura del grano, passando per l’intreccio dei cesti, gli artigiani e gli ambulanti. Un racconto che celebra anche il rispetto per la natura e la cultura del riutilizzo, mostrando la lavorazione di materiali spontanei come la ferula secca (usata per sgabelli e contenitori) e l’agave (trasformata in corde e legacci).

A rendere l’esperienza ancora più immersiva e multisensoriale contribuiranno infine le degustazioni dei prodotti poveri e tradizionali dell’epoca: i visitatori potranno riscoprire i sapori essenziali di una volta, dal celebre vino e zucchero al formaggio, fino al classico pane e olio. Tra le novità di quest’anno, l’ingresso nel team di Filippo Peralta (Peralta Production), responsabile del coordinamento delle fasi progettuali e della comunicazione. Per informazioni chiamare la segreteria organizzativa al 320 3176324.