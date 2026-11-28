Dopo la vittoria esterna conquistata sul campo del Soverato, il Marsala Futsal torna davanti al proprio pubblico per la nona giornata del campionato di Serie A2 2026/2027. Sabato 28 novembre, alle 16, i lilybetani affronteranno il Reggio Futsal al Palasancarlo, con l’obiettivo di dare continuità ai tre punti ottenuti nell’ultimo turno. Una sfida importante per la formazione marsalese, chiamata a confermare quanto di buono mostrato in trasferta e a sfruttare il fattore campo. I ragazzi guidati temporaneamente da Leandro D’Alessandro cercheranno di conquistare un altro risultato positivo, contando anche sul sostegno del pubblico di casa. Il mister può vantare una formazione al completo con l’unico assente per infortunio, Matteo De Bartoli.

A parlare nel pre-gara sono Joao Luiz Bonato e Gustavo Bavaresco. “Stiamo lavorando molto bene, abbiamo passato un momento difficile quando il Mister è stato esonerato, però dobbiamo dare il nostro meglio e sono sicuro che andremo molto bene nelle altre partite. E’ stata una settimana molto forte, molto intensa, sia questa che la precedente e affronteremo Reggio nella migliore maniera. Loro hanno giocatori brani e quindi dobbiamo fare bene perchè sono queste partite che si devono vincere, con le squadre che sono più indietro in classifica”.

A Bonato fa eco Bavaresco: “Abbiamo visto che in questo Campionato non ci sono partite facili. Noi stiamo migliorando di settimana in settimana, sia individualmente che come squadra, stiamo lavorando tanto anche in allenamento. Sappiamo che abbiamo fatto dei passi falsi e non possiamo più sbagliare. Sabato giochiamo a casa nostra dove siamo imbattuti e dobbiamo fare i 3 punti. Niente è scontato, però. Dobbiamo affrontare la gara contro Reggio con cattiveria e mentalità vincente. Loro verranno a fare il loro gioco ma noi siamo pronti”.

A dirigere la gara sono: Alessio Billone (sez. Nichelino) Arbitro 1, Sebastian Colletta (sez. Trapani) Arbitro 2, Alessia Castello (sez. Palermo) crono.