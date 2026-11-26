Centinaia le persone presenti alla manifestazione “Non nel nostro nome” contro ogni violenza ed atto di razzismo organizzata da un gruppo di associazioni ieri, nel tardo pomeriggio, in Largo dei Partigiani, vicino gli scavi di San Girolamo, in pieno centro a Marsala. Un’iniziativa che si è resa necessaria dopo l’aggressione, in questa piazza, di un ragazzo di origine africana, Yaya Magassa, conosciuto in città per essere un giovane buono e solare, amato da tutti, come la sua famiglia marsalese, papà Giampiero De Vita – che ha una falegnameria nel quartiere Sappusi e svolge tante attività sociali – e mamma Giuseppina Bondici. Ieri a prendere la parola in un’area per il vero molto poco illuminata, è stato il presidente ANPI di Marsala, Gaspare Galfano, che ha lasciato poi la parola ad altri interventi, in rappresentanza delle altre associazioni che hanno organizzato il sit-in: Libera, Archè, Libera Orchestra Popolare, Amici del Terzo Mondo, “Il Rumore delle Idee”, Con-Te Donna, CIF, il Comitato Migrantes Diocesana, Fidapa, il CPO Tribunale locale, il Comitato Matteotti, ANDE, Africa Solidale oltre il Mediterraneo, Sapori e Colori, AVO Marsala Odv, Anpi Federazione di Trapani. Non è mancata neppure la Cgil con la segretaria provinciale Liria Canzoneri e il segretario della Camera di Lavoro di Castelvetrano.

Presente anche la politica

Tra i volti presenti, i componenti della Giunta della sindaca Andreana Patti, fra tutti il vice sindaco Salvatore Vullo, Daniele Nuccio, Anna Caliò, alcuni consiglieri comunali, l’esponente forzista di opposizione Massimo Grillo, il deputato regionale del PD Dario Safina e i rappresentanti politici dei partiti di centrosinistra, AVS, Rifondazione Comunista, M5S. Tra i messaggi, toccante una poesia contro il razzismo letta da un ragazzo, la vicinanza espressa da Suor Alessandra dell’Ufficio Diocesano, e la lettera che Salvatore Inguì, responsabile di Libera, ha rivolto alla piazza da parte della famiglia di Yaya che ha ringraziato tutti per la vicinanza, in primis la sindaca Andreana Patti, confermando che Yaya sta bene. “Invitiamo i politici a lavorare tutti insieme senza propaganda, per cercare di diminuire la violenza” è il messaggio rivolto alla piazza.

Kabongo: “Lavorare contro clima di odio”

L’imprenditore e mediatore culturale Albert Kabongo: “Era giusto essere qui e ringrazio la città per essere presente, perchè questa è una città per la pace, dimostriamo a qualche cretino e delinquente che vuole dividerci che Marsala resta a favore dell’inclusione“. Per gli Amici del Terzo Mondo, Enzo Zerilli: “Sono molto contento dell’affluenza, vuol dire che si è fatto un ottimo lavoro di promozione di questo vile attacco su Yaya. E’ un momento storicamente particolare, c’è bisogno di tanto lavoro svolto dalle associazioni, il clima di odio che viene fomentato ogni giorno dai partiti politici stanno avvelenando il Paese”.

In rappresentanza dell’Amministrazione comunale, assieme ad altri colleghi della Giunta, l’assessore Daniele Nuccio: “Era importante conoscere la reazione di tutta la comunità e sapere che eravamo in tanti è il segnale più bello, per fare quadrato intorno a Yaya e alla sua famiglia. La nostra non è una comunità arida, nonostante sia evidente che i frutti di una narrazione tossica per troppo tempo, da circa 15 anni, ha fatto presa in questo paese, ovvero quella dell’immigrazione, della sostituzione etnica, dell’invasione dei popoli dal mare. Soffiare sulle paure della gente è inevitabile che produca effetti nefasti. Speriamo che i vigliacchi che hanno commesso questo vile gesto siano presto consegnati alla giustizia”.

Non è voluto mancare neppure il deputato regionale del Partito Democratico Dario Safina: “Il razzismo non è un problema solo marsalese, è una città dove gli immigrati hanno un ruolo importante perchè lavorano nelle nostre aziende agricole. Siamo qui per la solidarietà a Yaya e a tutti coloro che hanno subito aggressioni. Ma il messaggio forte è che non bastano le cerimonie, ma ci vogliono azioni politiche concrete che ci permettano di essere presenti nei luoghi dove nasce la violenza, dove si sviluppano i pozzi delle paure per fare in modo che essi possano essere prosciugati. Questo lo si fa attraverso le scuole, con una campagna di informazione importante di primo e di secondo livello che deve comparire prima che il danno si manifesti, è un lavoro lungo, complesso, che molto spesso la politica non ha voluto fare perchè non porta consenso. Ma noi dobbiamo dimostrare che alle paure possiamo dare una risposta e la risposta è appartenere ad un sistema democratico, ad un paese libero in cui ci siano risposte ai bisogni dei cittadini. Dobbiamo mettere in campo un sistema con scelte politiche che rispondono alle disuguaglianze, alle inquietudini che sono figlie del nostro tempo, anche per via delle guerre. In questo ha un ruolo l’Europa, la politica, ma è necessario non soffiare sulle paure per ottenere un consenso immediato e invece avere uno sguardo più lungo, una capacità di guardare oltre per costruire un modello in cui ognuno si senta parte di una comunità. Ora bisogna lottare per far vincere la democrazia e dare risposte ai cittadini”.