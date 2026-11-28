Lo comunica la Procura della Repubblica di Grosseto ha comunicato ieri sera che l’autopsia sul corpo di Gianni De Gennaro si è conclusa. I magistrati toscani precisano che i medici legali ai quali è stato affidato l’esame autoptico “hanno escluso, dalle preliminari attività eseguite, segni di lesività riconducibili a terzi sul corpo”. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine per “induzione al suicidio” nelle ore immediatamente successive al ritrovamento del cadavere, avvenuto sabato scorso nella villa di Orbetello di proprietà di De Gennaro. Sul posto anche alcune lettere e hard disk contenenti l’archivio dell’ex dirigente di Finmeccanica e Leonardo.

L’esame all’istituto di medicina legale dell’ospedale di Careggi, a Firenze, era iniziato ieri mattina ed è stato eseguito dai medici legali Beatrice Defraia e Andrea Paterna, alla presenza del consulente nominato dalla famiglia, Marco Di Paolo dell’Università di Pisa, oltre a Ris dei Carabinieri e Polizia scientifica.

La salma di Gianni De Gennaro ha poi lasciato l’ospedale fiorentino dopo l’autopsia. Il feretro dell’ex capo della Polizia è uscito dall’istituto di medicina legale a bordo dell’auto funebre per dirigersi verso Roma, dove oggi si terrà la camera ardente alla Scuola superiore di polizia e lunedì sono in programma i funerali nella basilica di Santa Maria degli Angeli, alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella.