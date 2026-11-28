Trasformare il presepe, simbolo del Natale, in un messaggio concreto di solidarietà e impegno per la pace. È questo l’obiettivo dell’iniziativa “Presepi per la pace”, promossa dalla Diocesi di Trapani e rivolta a parrocchie, oratori, scuole, associazioni e realtà ecclesiali del territorio. Il progetto nasce in vista dell’Avvento e del Santo Natale e invita le comunità a coinvolgere direttamente bambini, ragazzi e giovani nella realizzazione di presepi dedicati al tema della pace. Accanto a ogni allestimento sarà esposta una locandina per sostenere la campagna del quotidiano Avvenire, proposta dal professor Eugenio Mazzarella, che chiede di assegnare il Premio Nobel per la pace ai bambini di Gaza. Fedeli e visitatori potranno aderire alla petizione inviando una mail all’indirizzo petizione.gaza@avvenire.it. Un’iniziativa che vuole trasformare il tradizionale segno natalizio in un’occasione di preghiera, sensibilizzazione e attenzione verso i più piccoli che vivono in contesti segnati da conflitti e guerre.

Come partecipare

Le parrocchie e le realtà interessate potranno allestire un presepe sul tema della pace nei propri spazi, esporre la locandina della campagna e promuovere la raccolta delle adesioni. La Diocesi invita inoltre a inviare fotografie e brevi video degli allestimenti e a condividerli sui social utilizzando gli hashtag #presepidipace, #DiocesidiTrapani e #NobelPeacePrize.

La premiazione al Palazzo Vescovile

Un presepe tra quelli realizzati sarà premiato dal vescovo Pietro Maria Fragnelli sabato 19 dicembre alle ore 16, al Palazzo Vescovile di Trapani, in occasione dell’incontro per lo scambio degli auguri natalizi e della benedizione dei bambinelli. L’iniziativa è promossa dagli Uffici diocesani di Pastorale giovanile, Caritas e Comunicazioni sociali, insieme alla cooperativa Koinonia.