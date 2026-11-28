«Alcune famiglie hanno già ricevuto la lettera con cui la direzione di Villa Betania comunica che, senza rinnovo o proroga della convenzione con l’ASP di Trapani, dal 17 dicembre le terapie non potranno proseguire». Lo comunica la deputata regionale del M5S Cristina Ciminnisi, allertata dai familiari di alcuni assistiti, che ha depositato stamani un’interrogazione al presidente della Regione e all’assessore alla Salute.

Sono a rischio di sospensione delle terapie e dimissioni 27 persone con autismo in seminterrato e circa 80 utenti ambulatoriali, spiega nell’interrogazione la deputata trapanese.

«È la terza volta in meno di due anni che queste famiglie vivono la stessa angoscia – dichiara Ciminnisi –. Dopo l’audizione e le rassicurazioni del 2025 sono arrivati solo rimedi tampone. La nostra nota inviata per le vie brevi all’assessore alla Salute è rimasta senza risposta, mentre l’ASP di Trapani, dal canto suo, si conferma quel muro di gomma refrattario ad ogni sollecitazione, contro cui ogni richiesta di chiarimento rimbalza e cade nel nulla».

«Per una persona con autismo la continuità degli operatori è parte della cura: cambiare contesto da un giorno all’altro significa disperdere anni di progressi – conclude Cristina Ciminnisi –. E il conto lo pagano le famiglie e i caregiver, già allo stremo, trasformati nel piano B di un sistema che non sa programmare. Regione e ASP chiariscano se intendono prorogare la convenzione o, in alternativa, farsi carico di questi pazienti e, in questo caso, con quale personale e in quali strutture. Famiglie e operatori non possono essere lasciate nel limbo: servono risposte».