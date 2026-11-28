«In conferenza stampa la maggioranza ha spiegato di averci lasciati soli in aula a discutere delle decadenze perché riteneva che il Consiglio dovesse occuparsi di temi più importanti. Le loro parole ci hanno colpito. Abbiamo raccolto l’invito e, accogliendo la pregiudiziale, abbiamo chiesto e ottenuto che si passasse subito all’esame del PUG. Del resto, lo stesso sindaco aveva manifestato tanta urgenza da chiedere alla Regione la nomina di un commissario. Il Consiglio ha discusso il Documento preliminare e lo ha bocciato, scongiurando così anche i costi che l’intervento commissariale avrebbe comportato per il Comune. Il nostro voto contrario ha ragioni precise».

«Governare il territorio – prosegue Miceli significa assumersi la responsabilità di costruire una visione condivisa, non chiedere al Consiglio Comunale di ratificare a scatola chiusa scelte già confezionate altrove. Dal primo momento abbiamo evidenziato criticità di metodo e di merito che l’amministrazione ha scelto di ignorare, preferendo la logica dei propri numeri alla qualità del progetto urbanistico. Dopo quasi quindici anni di attesa, Trapani dispone di 12,45 metri quadrati per abitante di spazi destinati a servizi e attrezzature pubbliche, a fronte dei 18 previsti. Ci sono quartieri in cui le case sono state costruite da anni e le famiglie aspettano ancora il verde e le scuole. Il Documento non stima i costi delle opere e conta sulla perequazione e sulla compensazione per realizzare servizi “a costo zero”. Se l’investimento privato non parte, chi realizzerà quelle opere e con quali risorse? Nelle frazioni si prevede di ridurre indici edificatori e altezze senza chiarire quali servizi, spazi pubblici e collegamenti arriveranno per chi ci vive. Per l’area intermodale e il quartiere fieristico manca una disciplina transitoria chiara. E su porto, ferrovia, asse della ZES e waterfront servono intese formalizzate con gli enti competenti. Con questo voto chiediamo di ripartire da zero nel disegnare la Trapani del futuro. Per noi sviluppo significa indicare dove sorgeranno una scuola o un parco, quali opere metteranno in sicurezza i quartieri dagli allagamenti, in che tempi saranno realizzate e con quali fondi. Significa dare alle frazioni un progetto per la viabilità e i servizi, tutelare i diritti edificatori legittimamente acquisiti e sperimentare la perequazione in poche aree, per verificarne gli effetti. Il Consiglio si è espresso e l’Amministrazione ha il dovere politico di confrontarsi con le ragioni di quel voto. Si rafforzi l’Ufficio urbanistica, si riprenda il lavoro nelle commissioni e si convochi un Consiglio comunale aperto agli Ordini professionali e ai cittadini. La nuova visione di Trapani va costruita insieme a chi in città e nelle frazioni vive, lavora e investe».