Semplificare le procedure, chiarire i costi e venire incontro alle esigenze dei cittadini senza mettere in discussione l’obbligo di legge di regolarizzare gli allacci fognari. È questa la linea emersa dal tavolo tecnico convocato a Palazzo di Città qualche giorno fa per affrontare le criticità legate alla procedura di regolarizzazione degli allacci nelle zone di Tonnarella e Trasmazaro. Il confronto, richiesto dalla Commissione consiliare Lavori pubblici presieduta dal consigliere Pietro Ferro e convocato dal dirigente del settore tecnico Irene Licari, ha coinvolto l’amministrazione comunale e i rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali di ingegneri, architetti e geometri. Un’occasione, questa, per raccogliere osservazioni e richieste sulle modalità operative previste, alla luce delle preoccupazioni manifestate negli ultimi mesi dai cittadini.

Portale e documentazione da snellire

Tra i nodi affrontati figura innanzitutto la procedura di presentazione delle pratiche, attualmente gestita attraverso un portale dedicato. I professionisti hanno evidenziato la necessità di rendere più agevole il sistema, proponendo di valutare l’utilizzo della piattaforma Impresainungiorno oppure la possibilità di creare un collegamento con il portale già in uso, così da semplificare l’accessibilità agli adempimenti.

Costi, rateizzazione e proroga

Al centro della discussione non c’è stato solo questo, ma anche l’aspetto economico. Sono state infatti sollevate diverse questioni relative ai costi degli allacci, in particolare per le frazioni inferiori al metro, e alla possibilità di consentire una rateizzazione degli importi. Richiesta inoltre una revisione e uno snellimento della documentazione da presentare, ritenuta uno degli elementi sui quali intervenire per rendere la procedura più accessibile. Nel corso del tavolo è stata avanzata anche la proposta di prorogare i termini per la presentazione delle pratiche, attualmente fissati al 15 dicembre dall’avviso pubblico vigente. Tutte le segnalazioni sono state affrontate nel merito e l’amministrazione ha manifestato la disponibilità a valutare le richieste emerse, mantenendo fermo il principio della regolarizzazione degli allacci.

Nuovo incontro il 30 novembre

Il confronto non si è quindi concluso con decisioni definitive, ma con l’impegno del Comune a verificare le diverse proposte e a fornire risposte in tempi brevi. Un nuovo incontro è stato infatti convocato per il 30 novembre, quando l’amministrazione comunale comunicherà le risultanze delle valutazioni effettuate e gli eventuali provvedimenti che intenderà adottare alla luce delle osservazioni presentate. La questione riguarda da vicino numerosi residenti delle aree di Tonnarella e Trasmazaro, chiamati a confrontarsi con un percorso di regolarizzazione che comporta adempimenti tecnici, documentazione e costi. Proprio su questi aspetti si concentra la richiesta di maggiore chiarezza avanzata dai professionisti, affinché le procedure possano risultare più comprensibili e accessibili, senza rallentare il percorso necessario per garantire il corretto collegamento alla rete fognaria. Il prossimo appuntamento rappresenterà dunque un passaggio importante per capire se le criticità evidenziate potranno tradursi in modifiche operative, agevolazioni o una revisione dei tempi. L’obiettivo resta quello di individuare un punto di equilibrio tra le esigenze di tutela ambientale e sanitaria, il rispetto delle disposizioni vigenti e le difficoltà concrete che cittadini e tecnici stanno incontrando nell’affrontare la regolarizzazione.

