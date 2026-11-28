Il circolo di Marsala del Pd plaude all’amministrazione comunale per la decisione di chiudere al transito veicolare la via Roma in occasione del week end del Black Friday. Al contempo, propone di dare continuità a tale provvedimento, quanto meno nei fine settimana

“Restituire gli spazi del centro storico alle persone – si legge nella nota firmata dalla segretaria Linda Licari – rappresenta una scelta condivisibile, capace di garantire maggiore sicurezza, favorire la socialità e sostenere concretamente le attività commerciali, permettendo a famiglie, residenti e visitatori di passeggiare e fare acquisti in un contesto più accogliente e salubre. Nelle grandi città, del resto, molte vie del centro sono pedonali. Ricordiamo la vicina Palermo con via Maqueda e parte di corso Vittorio. Ha cambiato volto con queste vie diventate isole pedonali. Il Partito Democratico ritiene che la pedonalizzazione del cuore cittadino non debba rimanere un provvedimento episodico, legato esclusivamente alle ricorrenze o ai grandi appuntamenti commerciali. Una visione moderna, europea e sostenibile della mobilità urbana impone programmazione e continuità”.

Per tale ragione il PD Marsala rilancia, suggerendo all’Amministrazione comunale due proposte che vanno nella citata direzione, definendole “concrete e immediatamente attuabili”: la pedonalizzazione strutturale nei fine settimana; il potenziamento della mobilità alternativa e il ripristino della circolare elettrica gratuita, in modo da offrire alternative valide all’uso dell’auto privata. In quest’ottica i dem lilibetani chiedono dunque il ripristino immediato della linea circolare elettrica gratuita, un servizio pubblico fondamentale per collegare in modo rapido ed ecologico le principali aree di sosta periferiche — a partire dal parcheggio del Cimitero — con il centro storico, riducendo così la congestione veicolare e le emissioni inquinanti.

“Pedonalizzare progressivamente il centro storico e dotarlo di collegamenti sostenibili è la chiave per rendere Marsala una città davvero vivibile, attrattiva e finalmente a misura d’uomo”.