Monte Erice, niente Supersalita e Campionato di Velocità dopo l’incidente mortale

E’ molto probabile che sia dipeso dall’incidente mortale dello scorso 6 settembre la decisione di lasciare fuori da i circuiti che contano la cronoscalata Monte Erice per l’anno 2027. Prendono forma le titolazioni del Campionato Italiano Supersalita 2027, sono stati confermati sei appuntamenti della passata stagione, ma la Monte Erice non c’è. O almeno per ora. Ad entrare è invece la Salita dei Monti Iblei. Sembra che la Monte Erice sia stata tagliata fuori anche dal Campionato Italiano di Velocità Montagna. Non è la prima volta – e probabilmente non sarà l’unica – che una competizione resti fuori dal circuito nazionale dopo un drammatico incidente. Quando accade, il ritorno nella serie automobilistica che conta avviene dopo anni. Ma è ancora presto per dirlo. Lo scorso 6 settembre, un’auto in gara è finita fuori strada – pare per un guasto tecnico – investendo due ragazzi e un direttore di gara. Ad avere la peggio Giuseppe Bisconti, 18 anni, e Karol Greco, 20 anni, entrambi originari di Belmonte Mezzagno che sono deceduti sul posto. Un lutto enorme che ha messo in dubbio anche la sicurezza della storica cronoscalata.