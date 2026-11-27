“Il 9 ottobre scorso, quando la tromba marina ha colpito l’Istituto comprensivo “De Gasperi-De Vita di Marsala”, dentro c’erano 273 bambini. Li hanno messi al sicuro i loro insegnanti”. Inizia così il messaggio dell’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano, che a Roma ieri, dal ministro Giuseppe Valditara, ha accompagnato una delegazione della scuola per la consegna di un attestato di merito. Presenti il dirigente Leonardo Gullotta e le docenti Ilenia Amato, Roberta Parrinello e Francesca Amari. Un riconoscimento che vale per tutto il personale dell’istituto. “E arriva anche la risposta concreta – chiarisce Turano -. Il ministro ha firmato il decreto che stanzia 3,5 milioni di euro al Comune di Marsala per ricostruire la scuola e la palestra Terrenove. A questa somma si aggiungono i 5 milioni che la Regione ha stanziato per Marsala e Petrosino con la variazione di bilancio approvata dall’Ars. Ero alla De Gasperi-De Vita poche ore dopo il disastro, insieme al presidente Renato Schifani – ricorda il deputato -. Ora seguiremo da vicino ogni passaggio, perché questi ragazzi possano tornare presto nella loro scuola. Grazie al ministro Valditara per la vicinanza a questa comunità”.