Una donna di 68 anni è stata trovata all’alba di ieri ferita e sanguinante in un cortile di via Aurelio Saffi, a Castelvetrano, a pochi passi dallo stadio comunale e dalla chiesa dei Cappuccini. Sulla vicenda indaga il commissariato di polizia, in coordinamento con la Questura di Trapani e sotto la direzione della Procura di Marsala. A dare l’allarme è stato un passante, che ha richiamato l’attenzione degli operatori ecologici presenti nella zona. La donna, che vive da sola, si trovava a terra davanti al cortile della propria abitazione, con ferite alla testa e tracce di sangue sul corpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti del commissariato di Castelvetrano, insieme alla Polizia scientifica, che ha effettuato i rilievi. Davanti alla porta di casa sarebbero state individuate tracce ematiche. All’interno dell’abitazione sarebbe stata inoltre rinvenuta una pala con tracce di sangue. Elementi sui quali sono ancora in corso gli accertamenti.

La 68enne è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele II, dove le sono state riscontrate ferite e contusioni al capo e al corpo. Non è in pericolo di vita, ma sarebbe apparsa confusa, tanto da non riuscire a fornire una ricostruzione completa dell’accaduto. Gli investigatori stanno cercando di chiarire cosa sia successo e se le ferite siano riconducibili a un’aggressione o ad altre circostanze.